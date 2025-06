A cuatro años de la muerte de su marido, Ana Rosenfeld contó cómo está su corazón hoy

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi tiene en vilo al mundo del espectáculo y, con intención de indagar sobre la situación judicial de quienes estuvieron casados durante poco más de diez años, Ana Rosenfeld brindó una entrevista para LAM (América TV). Sin imaginarlo, la letrada y amiga de la mediática se animó a hablar también sobre su situación sentimental.

Ana Rosenfeld se sinceró sobre si tiene ganas de apostar en el amor (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando Laura Ubfal lanzó frente a sus compañeros y ante la presencia de Rosenfeld que desconfiaba de los abogados que estaban en la televisión y que “tenían que ser más objetivos”. Al escucharla, la letrada se levantó del asiento e hizo un pequeño acting: atinó a retirarse del estudio. En ese momento, lo que más llamó la atención de las angelitas fue el impactante atuendo que lucía.

El momento en el que Ana Rosenfeld mostró su atuendo (Foto: Captura TV)

Tras desfilar el look total black que tenía puesto, Yanina Latorre expresó: “Anita está caliente”. Además, agregó: “Yo llegué el otro día al edificio de ella y un vecino me dijo que averigüe porque tiene novio”. Acto seguido, el resto del panel celebró los dichos de la conductora de Sálvese quien pueda (SQP) -ciclo que se emite por el mismo canal-; sin embargo, la letrada de los famosos negó el rumor y dijo “no estar preparada”.

“Ya van a ser cuatro años”, señaló sobre la pérdida de su marido, Marcelo Frydlewski, quien falleció el 9 de octubre de 2021 luego de permanecer un mes y medio internado tras haber contraído coronavirus durante un viaje a Miami, Estados Unidos. “¿Ya estás abierta o todavía no?“, le consultó el conductor. ”Todavía no. ¿Se acuerdan cuando les dije sentada ahí que todavía no estaba preparada?", rememoró. No obstante, reveló que tiene varios pretendientes y que le escriben a través de las redes sociales.

Ana Rosenfeld en uno de los tantos viajes que hizo junto a su marido

“A mí me preguntan por Rosenfeld”, añadió de Brito. “Voy a ir tras la ruta de Rosenfeld”, completó Latorre, quien mencionó que le parece “extraño” que haga viajes sola, como, por ejemplo, su última visita a Ibiza.

En varias oportunidades, Ana se refirió a lo difícil que es para ella la ausencia de su esposo y compañero. La primera vez que lo hizo fue precisamente en LAM, un mes después de la partida de Marcelo. Mientras hablaba, las imágenes de ella y su pareja irrumpían en pantalla, por lo que no tardó en romper en llanto. “Yo lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, no me puedo imaginar que no esté. Marcelo es mi vida, Marcelo es todo para mí. Obvio que están mis hijos y nietos, pero yo dormía con él. Aparte, él tenía un humor. Marcelo era colorinche. Nosotros hacíamos todo juntos. Ahora empieza otra vida para mí”, dijo en aquel entonces.

Ana Rosenfeld reveló una fuerte frase que le dijo su marido antes de contagiarse de Covid-19

Sobre cómo se desencadenó el trágico final, señaló: “El 9 de octubre a las cinco y media de la madrugada sonó el teléfono y dije... nunca te imaginás. Era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo por teléfono: ‘Marcelo se acaba de ir’“. ”Largué en llanto e impotencia, porque siempre tenés la ilusión del milagro”, cerró, visiblemente angustiada.