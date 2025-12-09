Moria Casán hizo sonrojar a Juan Alberto Mateyko con una pregunta indiscreta sobre Ana Rosenfeld: “Confiá en mí, por favor”

Juan Alberto Mateyko fue el gran invitado de Moria Casán este martes en su ciclo de eltrece, y en una extensa charla íntima con el famoso locutor y presentador argentino habló de todo. Además, no pudo evitar sonrojarse ante una pregunta indiscreta de “la One”, confesó quién fue el gran amor de su vida y recordó una divertida anécdota con Ringo Starr.

La exvedette y el conductor, viejos conocidos, mostraron su buena onda durante el encuentro. Apenas se saludaron, ella lo elogió y le pasó una factura: recordó cómo en las temporadas de verano de la década del 90 en Mar del Plata, con La movida del verano, solía sacarle público a sus obras teatrales. “Perdón, era inamovible tu éxito con Nito Artaza o con Brujas”, devolvió el invitado. Luego, pasaron al “cuestionario mañanero” de Casán.

Primero, Mateyko contó que le gusta disfrutar de la vida, levantarse temprano, caminar, tomar sol, hacer gimnasia y estar en Diquecito, Córdoba, pero que no le gusta el ocio. También contó que su recital preferido fue el de Paul Anka porque a partir de ese artista conoció, a los 14, a su primera novia. “Noviero vos: te conocí a Mariquita, a la hermana de la Faiad…”, comenzó a enumerar Moria. “A Virginia la amé profundamente”, se sinceró Mateyko.

En ese momento, a Moria se le apareció un nombre en la cabeza y no pudo evitar hacer una pregunta tan directa como indiscreta. “¿Qué pasó con la Rosenfeld?”, disparó en relación a la mediática abogada. “¿Vos te la volteaste?”, agregó sin eufemismos. La sorpresa del conductor fue mayúscula: luego de soltar una carcajada nerviosa, respondió: “Te juro por Dios que no. Somos amigos”. Ante la cara de incredulidad de la One, Mateyko insistió. “No, de verdad. Créeme. Ana habla todo el día de Marcelo, su marido”. “Pero vos la apoyaste”, sentenció Moria. “No, yo la consuelo”, devolvió el animador.

Lejos de dejar el tema ahí, Moria insistió: “¿Hubo horizontalidad?”. “Soy pudoroso cuando estoy con mi hija”, intentó escapar de nuevo el locutor, quien acudió al estudio de eltrece junto a su hija Rosa. “Que ella se de vuelta”, pidió Casán. “No. Hubo y hay relación, diálogo, asesoramiento, consejo. Es brillante como profesional. No hubo sexo. Mirándote a los ojos, confiá en mí, por favor”, argumentó, y agregó para que no queden dudas: “Tengo quien me satisface en ese aspecto”.

En ese momento, las cámaras enfocaron a Rosita, quien según contó Mateyko está preparando un libro de su vida. Mientras la joven hacía gestos de rechazo, Moria la enfrentó con la realidad. “Mi amor, Rosita, bancá a tu padre. Tu padre tiene una vida. Tiene que tener sexo tu papá. Mirá cómo te tuvo a vos, no te tuvo con inteligencia artificial”, zanjó.

Juan Alberto Mateyko junto a su exesposa, Naanim Timoyko

“Tengo una persona que me acompaña en este momento de mi vida de la que no voy a dar el nombre por un tema de respeto, pero sí me satisface en diferentes facetas: compartir, no convivir, charlar y también tener intimidad”, confió el conductor, y aseguró que a los 79 años tiene sexo. “¿Tenés ayudita? ¿La pildorita?”, volvió al ruedo Moria. “Gracias a dios que existe”, respondió Mateyko con picardía”.

El animador confesó que antes era más enamoradizo que ahora y explicó que es lo que más le gusta de las mujeres: “Me atrae mucho la mirada, el caminar, el diálogo es clave. Cuando hay un vacío me decepciona”. Luego de responder, apareció en la gran pantalla una imagen de él junto a su exmujer, Naanim Timoyko. “La mujer que más amé”, describió.

Antes del cierre de la nota, Mateyko explicó que le gusta el feminismo “en la medida en que no sea exagerado” y aseguró que ningún artista lo decepcionó de todos los que entrevistó. Como contracara, eligió revelar cuál fue el que lo sorprendió gratamente. “Mirá qué curioso, el artista qué más fácil me fue entrar en su vida, sacarme una foto, hacerle un par de preguntas, fue quien yo pensé que era el más difícil y lejano: Ringo Starr”. “¿El ex Beatle? Descompenso ya”, se sorprendió Moria.

Mateyko recordó que lo vio en una oportunidad en Mónaco. “Cuando lo vi me cholulié al toque. Me acerqué y le dije al representante de la Warner ‘sacame una foto´. Yo muy ceremonioso me acerqué a decirle con mi estilo ‘digo, quizá, tal vez, me gustaría sacarme una foto’. ‘Por supuesto’, me dijo”. El baterista, incluso, lo animó a realizar varias tomas. “Generalmente la primera no sale bien”, recordó Mateyko que le dijo el artista. “Qué regio el Beatle. Qué momento”, cerró Moria.