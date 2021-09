La polémica frase de Cecilia Milone para quienes se van del país y el apoyo de Federico Bal

Cecilia Milone desató una polémica en las redes sociales por un mensaje que publicó en Twitter dirigido a quienes deciden mudarse al exterior . “Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste... Me alegran el día a mí. Solo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas... no vuelvan, eh. No hace falta”, escribió la actriz y cantante enojada, quien luego fue cuestionada por varios de sus seguidores.

Al abrirse el debate y frente a algunas críticas, la artista hizo algunas aclaraciones: “(...) Yo me refiero a los que se van odiándonos a todos los argentinos y a la patria. Esa es la gente que hace daño al país”.

Sobre la posibilidad de emigrar, en caso de que las circunstancias lo ameritaran, Milone aclaró en otro mensaje en Instagram, junto a una foto de su pasaporte: “Podría tener la ciudadanía italiana. No la quiero. Este es mi pasaporte. Veo en las redes muchos argentinos mostrando orgullosos sus pasaportes de la Comunidad Europea y compartiendo su alegría por irse de un país que desprecian”. Con una frase referente a su vínculo con la tierra, la cantante agregó: “Porque soy argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. En tiempos adversos, los que te aman son quienes se quedan a tu lado”.

Tras las palabras de la actriz en Twitter y su posteo en Instagram, Federico Bal no solo salió a apoyarla sino que también hizo un sentido descargo e invitó a sus usuarios a sumarse a esta postura: “Me parece importante levantar mi voz, con mis 31 años y con estas ideas en la cabeza. Propongo que hagas lo mismo si sentís alguna de mis palabras, subí tu foto del pasaporte y digamos fuerte: Yo me quedo, mostremos que todavía quedamos los que amamos a la patria, a la Argentina”.

Antes de proponer este particular “challenge patriótico”, Bal había expresado: “Hace tiempo que veo posteos de argentinos mostrando sus pasaportes de otras nacionalidades, como una suerte de trofeo, como un boleto de ‘salida’. Me hacía ruido. Después vi un post de la gran Cecilia Milone, de una foto de su documento argentino y me pareció una genialidad”.

El hijo de Carmen Barbieri consideró positivo evidenciar que hay argentinos que eligen quedarse en el país. Tras ello, aclaró que recibió críticas por haber dado su opinión al respecto en una conversación con Juana Viale acerca del exilio de amigos y personas de su círculo. “Solo quedó un 20% de mi grupo en el país. Y, claro, no pasó mucho tiempo para que lo tilden de una opereta política o una crítica social al que se fue. El que me conoce sabe muy bien que solo observo una realidad que me entristece, me preocupa y me alarma, como argentino, amigo y patriota”, continuó en su descargo.

“Sigo creyendo en mi país, sigo apostando a esta tierra repleta de oportunidades y claro que me duele la pobreza, la delincuencia, muchísimas acciones del gobierno de turno, y sobre todo quedarme cada vez con menos amigos. No los juzgo, los respeto, acompaño a la distancia, y espero que tal vez vuelvan a apostar en este duro, difícil, pero hermoso país”, reflexionó Bal, en otra parte de su mensaje.

Verónica Lozano, César Bordón y Georgina Barbarossa fueron algunos de los famosos que apoyaron las palabras del actor. Sin embargo, hubo quienes expresaron sus opiniones acerca de sus comentarios. “Fede, creo que vos estás evaluando el amor por el país y tomar la decisión de irse va más allá” o “La diferencia es que vos tenés trabajo, tenés plata para vivir dignamente en la Argentina y no tenés que irte de este país maravilloso para poder crecer, vivir dignamente: no tener oportunidades acá te saca las ganas hasta de soñar”, fueron algunas de las frases que recibieron cientos de likes dentro del debate.

El hashtag #YoMeQuedo recibió una ola de posteos. Sin embargo, como vimos, no todos de respaldo. La usuaria de Instagram Evelyn E. Scholz, que en su biografía se autodefine como argentina viviendo en Italia, compartió una imagen de su pasaporte nacional acompañado de las siguientes palabras: “¿Que somos antipatrias por habernos ido? ¿Que no amamos la Argentina por haber emigrado? Hay tantas razones para emigrar como personas en este mundo. ¿Quiénes somos para señalar, para juzgar, para suponer? Y como si la Argentina no tuviera grietas, estas cosas siguen fomentando la división. Los que nos fuimos, con el dolor del corazón, porque extrañamos nuestra querida Argentina cada día de nuestras vidas, tenemos nuestras razones, pero eso no nos hace antipatrias (...). Desde tu comodidad, tus contactos y tus millones cualquier se queda a ‘hacer patria’... o no. Y si te quedás, está buenísimo, y si te vas, también”, expresó la usuaria.