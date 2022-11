La reacción de Dua Lipa cuando le confirmaron su primer protagónico en el cine

escuchar

Además de brillar en los escenarios, Dua Lipa se está animando a incursionar, poco a poco, en el mundo de la actuación. La cantante británica será parte del thriller de espionaje Argylle, el cual se podrá ver próximamente por Apple TV+.

La película, que tiene previsto su estreno para el 2023, está protagonizada por Henry Cavill. Si bien el personaje que interpretará la estrella pop es todo un misterio, en los últimos días ya se animó a hablar sobre su debut actoral y sus deseos de pararse frente a cámaras de ahora en más.

“ Lo pasé muy bien y fue muy emocionante, pero creo que para mí esto es una cuestión de ir dando pequeños pasos ”, dijo en un reciente episodio de su podcast Dua Lipa: At Your Service en iHeartMedia mientras hablaba con el creador y protagonista de Schitt’s Creek, Dan Levy.

“Creo que esa es, también, la mejor manera de descubrirse a uno mismo. En lugar de lanzarte a lo más profundo con algo que tal vez no puedas abordar completamente de frente, mejor es ir de a poco. Pienso que mi mayor temor sería asumir un papel muy importante y estar haciéndolo mal. Decir, ‘ahora tengo que ser una actriz, sentir esas emociones y sentimientos que me piden delante de la cámara’. Todavía no he llegado a ese punto, pero definitivamente es muy emocionante haber empezado”.

Dua Lipa en su último show en Buenos Aires, en el Campo de Polo Marcelo Gómez - LA NACION

Dirigida por Michael Vaughn, de la franquicia Kingsman, la película está basada en un libro del mismo nombre escrito por la autora Ellie Conway. La historia sigue a Cavill en el papel de un espía de talla mundial que sufre amnesia y al que engañan haciéndole creer que en realidad es un novelista de éxito. Sin embargo, cuando recupera la memoria, se empeña en vengarse de la organización que lo empleaba.

Argylle cuenta con un elenco liderado por Cavill y Lipa junto a Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara y Ariana DeBose, con John Cena y Samuel L. Jackson. El largometraje se rodó en Europa entre julio y agosto y posteriormente fue comprada por Apple TV por 200 millones de dólares, con la esperanza de convertirla en una franquicia de tres películas.

Además de su gran presente profesional, Dua Lipa estaría viviendo un buen momento personal. Los rumores de romance entre ella y Trevor Noah vienen rondando desde hace mucho tiempo, y ambos fueron vistos por las calles de Nueva York en los últimos días. Las estrellas fueron fotografiadas luego de disfrutar de una cena a solas en la Gran Manzana en el reconocido restaurante jamaiquino Miss Lily’s, en donde se reencontraron luego del tramo latinoamericano de la gira mundial de la cantante. A la salida del restaurante, la pareja fue sorprendida por los paparazzi.

“Estaban sentados en silencio lejos de todos los demás en el restaurante. Estaba claro que estaban enamorados y se sentaron juntos durante toda la comida. Salieron juntos y caminaron, deteniéndose para largos abrazos y en el segundo abrazo, también se besaron”, le dijo un testigo del momento al diario británico The Daily Mail.

Dua Lipa cenando con Trevor Noah en Nueva York TIDNY-512

En septiembre, Dua Lipa pasó por Buenos Aires en el marco de la gira Future Nostalgia, en donde la cantante pop protagonizó dos fechas en el Campo de Polo de las que disfrutaron diversos artistas locales y figuras de los medios, además de miles de fanáticos. Celeste Cid y su hijo André Horvilleur, Marcela Kloosterboer junto a su marido, Fernando Sieling y su hija Juana; Benjamín Vicuña, el productor Alejandro Stoessel (papá de Tini), Benjamín Amadeo, Nicolás Occhiato, Lola Latorre, Verónica Lozano y su hija y Matías Martin junto a su esposa, la modelo Natalia Graziano, con los hijos de la pareja, fueron algunas de las caras conocidas que bailaron y cantaron los temas de la estrella mundial.

Además de cumplir con sus compromisos laborales, Dua Lipa logró cautivar a los porteños a cada paso y en cada una de sus salidas despertó el furor entre quienes tuvieron la suerte de cruzársela por Buenos Aires. La artista disfrutó de la gastronomía local y paseó por los lugares típicos de la ciudad, como el cementerio de la Recoleta, la librería Gran Splendid y Caminito.

