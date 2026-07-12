La reacción de los famosos al gran triunfo de la Selección Argentina

La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Suiza en el alargue y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Tras un partido intenso que se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, el equipo de Lionel Scaloni consiguió el pase a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio

Como ocurrió a lo largo de toda la Copa del Mundo, el triunfo volvió a trasladarse rápidamente a las redes sociales, donde distintos famosos argentinos compartieron su alegría con fotos, videos y mensajes de apoyo al equipo argentino.

Uno de los primeros en manifestarse fue Nico Vázquez. El actor compartió una imagen de Julián Álvarez en pleno festejo y escribió: “Extraordinario @julianalvarez. Vamos Argentina carajo”. Más tarde republicó el posteo de Lionel Messi y agregó: “Qué espectacular es este equipo. Vamos Argentina carajo. Qué orgullo”.

Otra de las figuras que viene siguiendo de cerca el recorrido de la Selección fue Marcelo Tinelli. Desde las tribunas de Kansas City, el conductor publicó dos videos en su cuenta de Instagram en los que registró su reacción a los goles de Álvarez y Lautaro Martínez. “¡Vamos Argentina! Gracias por tantas alegrías”, escribió.

Marcela Tinayre también compartió su entusiasmo desde el estadio. En un video publicado en sus historias de Instagram se la vio alentando con la camiseta de la selección y un gorro con los colores argentinos. ”¡Vamos, Argentina!”, exclamó frente a cámara y, una vez consumada la clasificación, anticipó el próximo desafío con otro mensaje: ”¡Nos vemos en Atlanta!”.

La China Suárez también recurrió a sus historias para expresar el alivio tras el sufrido triunfo argentino. “Qué manera de sufrir siempre, lpm…”, escribió junto a varios corazones rojos y la bandera argentina, mientras en el video se la veía celebrando al ritmo de “Pa’ la Selección”, de La T y La M.

Otro de los que mostró imágenes desde el estadio fue Marley. El conductor publicó un video del festejo de los jugadores junto a los hinchas una vez finalizado el partido y escribió: “Estamos en semifinales. #VamosArgentina”.

Entre quienes siguieron el encuentro desde las tribunas también estuvo Martita Fort. La influencer compartió una selfie con el campo de juego de fondo y escribió: ”¿Y qué dije? ¡Vamos Argentina! ¡3-1!”, en referencia a su pronóstico del partido.

Pampita fue otra de las figuras presentes en Kansas City. La modelo publicó un carrusel de imágenes festejando el triunfo albiceleste. En una de las fotos posó junto a Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández.

También desde el estadio, Jimena Barón compartió una serie de imágenes junto a su pareja y sus hijos y acompañó la publicación con un mensaje cargado de entusiasmo: “Veni veniii cantá conmigo💙🤍💙!!!!!!! Vamos Argentina carajo!!!!!”.

Desde su casa, Zaira Nara también vivió el partido con mucha intensidad. Durante el encuentro compartió una historia junto a su hija con la palabra “Nerviosssss” y, una vez consumada la victoria, publicó otra historia con un eufórico “Vamosssssssssssss”.

Además de compartir sus propias imágenes, varios famosos celebraron el triunfo con comentarios en los posteos de los protagonistas. La publicación de Lionel Messi, en el que el capitán escribió “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!”, rápidamente se llenó de mensajes.

Entre las reacciones estuvo Bizarrap, quien comentó: “Te amo para siempre”, mientras que Soledad Pastorutti resumió su admiración con un “De otro planeta”. También dejaron su mensaje Jimena Barón, con un efusivo “Vamossss Leooooo carajooooo”; Mariana Brey, que destacó al capitán y al equipo como “imbatibles”; Andy Kusnetzoff, con un simple “Te amamos”; L-Gante, que escribió “Daleeeeeeee señorrrrrr”; Connie Ballarini, con un “Vamos Argentina. Los amo”; y Gabriel Oliveri, quien agradeció al rosarino con un: “Gracias querido Leo por todo”, entre cientos de comentarios que inundaron la publicación.

Antonella Rocuzzo, esposa del capitán argentino, también celebró la clasificación desde el palco junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro: “Vamos, Argentina. Un pasito más”.

Mientras el plantel ya piensa en el duelo frente a Inglaterra, las redes volvieron a convertirse en el espacio elegido por los famosos para expresar su orgullo por una selección que sigue alimentando la ilusión de todo un país.