Quién es Deambrosi, el piloto de automovilismo que tendría “chats comprometedores” con la China Suárez

Aunque las aguas parecían estar calmas para María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi, una joven que conocieron en Tequila, el boliche que frecuentan los famosos, habría generado polémica sobre la relación de la actriz y el futbolista. Como si fuera poco, Wanda Nara aprovechó el boom por querer saber quién era Ekaterina Ojeda, la chica en cuestión, y la contrató para su agencia de modelos; en medio de versiones cruzadas, ahora salió a la luz el nombre de Franco Deambrosi, un piloto de automovilismo a quien señalan como pretendiente de la ex Casi Ángeles.

Ekaterina, la supuesta tercera en discordia entre Mauro Icardi y La China Suárez (Foto: Instagram/@ekaojed.a @mauro.icardi)

En medio de una pelea que Yanina Latorre y el deportista rosarino protagonizaron mediante historias de Instagram, la conductora de SQP (América TV) publicó un sugestivo mensaje que no pasó inadvertido. “Te dejo un regalito, Maurito (Icardi). Guarden la fotito. Ampliaremos”, comentó junto a la imagen del hombre en cuestión. “Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis”, agregó.

Yanina Latorre dio a entender que tiene chats entre Franco Deambrosi y la China Suárez (Foto: instagram/@yanilatorre)

Luego de que Latorre deslizara la información, varios fueron los curiosos que quisieron saber de él. Franco Deambrosi, de 26 años, es piloto de Turismo Carretera. Su camino en las categorías de la ACTC comenzó en 2019 dentro del TC Pista Mouras, al volante de una Dodge del Alifraco Sport.

Franco Deambrosi, el supuesto tercero en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram/@francodeambrosi)

En 2020, con un Ford del DON Racing subió por primera vez al podio gracias a un tercer puesto en la apertura del campeonato en La Plata. Su evolución continuó en 2024, año en el que debutó en las TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux de la escudería Giavedoni Sport. Debajo del casco y lejos de los boxes, el joven piloto se muestra muy activo en redes sociales, donde comparte su lado más descontracturado: viajes, su amor por los animales y salidas con amigos.

Franco Deambrosi tiene 26 años (Foto: Instagram/@francodeambrosi)

Desde su perfil de Instagram, donde acumula 15.000 seguidores, Franco ya recibió algunos comentarios que lo llevaron a hacerse conocido por fuera del deporte. “Hasta dónde me trajo el chisme”; “Vengo de la historia de Yani, saqué captura, googleé para saber quién es el pibe y acá estoy (a lo que nos lleva el chisme)” y “Ya anda por aquí Icardi stalkeando”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que desataron los rumores de Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram/@francodeambrosi)

Pero eso no fue todo. Luego de que estallara la polémica, a través de la cuenta de Instagram de Lomaspopu sacaron a la luz el historial de ‘Me Gusta’ de Deambrosi hacia Suárez, que data desde 2024.

Franco y los 'Me gusta' de la China Suárez que datan desde 2024 (Foto: Captura Instagram/@lomaspopucom)

El dato de Yanina Latorre no solo despertó la polémica y la curiosidad, sino también el enojo de Mauro Icardi, quien le dedicó una serie de instantáneas desde su Instagram. “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas. Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad”, arremetió contra la conductora.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi)

Este viernes, el jugador de fútbol redobló la apuesta y, para agredirla, se refirió a las supuestas infidelidades de su marido, Diego Latorre; al mismo tiempo que para nombrarla utilizó el apellido de soltera de ella. “¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa? ¿O tus dichos que eran algo así como: ‘La gente se aburrió y ya no venden!’? Pero, ¿cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X? ¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami”, escribió.

Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Y sentenció: “Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA. Se ve que el atún no alcanza en Bs As y por Miami solo come mejor. Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar, A VOS, TE VOY A HUNDIR!!!! Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente. M.I”