Luego de un fin de semana cargado de rumores, Nicole Neumann confirmó que dio positivo en el test de Covid-19. La modelo se sometió al hisopado luego de que la empleada que trabaja en su casa corroborara que se encontraba contagiada de coronavirus.

"Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato. Me alarmé y le pedí que se quede encerrada en su cuarto hasta hacerse testeo. Le dio positivo, y por supuesto que los convivientes tenemos que hacer cuarentena preventiva. Yo me hisopé pero mis hijas no, porque los chicos asintomáticos no se hisopan. Y me dio positivo", explicó en diálogo con Nosotros a la mañana, el programa de eltrece en el que se desempeña como panelista.

"No me lo esperaba. Cuando me enteré me dio pánico y me quedé encerrada un rato hasta que hablé con dos médicos y la pediatra de las chicas", explicó la modelo, que es madre de tres niñas. "Yo soy muy hipocondriaca, así que cuando me enteré se me cayó el alma al piso. Realmente pensé que me iba a dar negativo. Justamente por lo que me cuido, nivel casi obsesivo. Pero bueno, traté de resetear mi cabeza, dije 'salgamos del pánico que paraliza'. Ahora cocino con barbijo y mantengo la distancia con mis hijas".

"Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, síntomas mínimos que son tipo los de un resfrío, un poco de moco. Un poquito de dolor de garganta. No tuve fiebre ni nada", siguió Neumann. "Estoy haciendo las cosas de la casa sin parar. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, soy la loca de la desinfección. Pero un mínimo descuido de alguien que tenés al lado... Y bueno, nos tocó de cerca".

Al ser consultada sobre el estado de salud de la señora que trabaja en su casa, Neumann aseguró que también está con síntomas leves, y que por el momento permanece en un centro de aislamiento. "Ella vive en mi casa y fin de semana por medio se iba a su casa, con su familia. En el momento de la pandemia le dije si quería quedarse o irse porque no podía andar yendo y viniendo. Y decidió quedarse, más que nada por el tema de la edad", aseguró.