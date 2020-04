La reacción de Pampita tras la publicación de un tierno video de su hija Blanca Crédito: Instagram

El recuerdo de Blanca , la hija mayor de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, está siempre presente en todos los que la conocieron. En las redes, sus padres y tíos suelen brindarle sentidos homenajes a través de fotos y videos que tienen como protagonista a la niña que murió en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica, a la edad de 6 años.

Esta vez fue Leonardo Ardohain, el hermano de la modelo, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar cuenta del carácter tierno y algo tímido de la pequeña a través de un breve clip, en el que se la puede ver enviádole un beso a la cámara, mientras sostiene un regalo en sus manos.

"Esos días, en mi llegada a Buenos Aires y su recibimiento cordial, alegre y amoroso, los regalos de los primitos y su agradecimiento más sincero. Cómo olvidarlo, cómo olvidarla... Siempre en mi corazón, eterna Blanquita", escribió Leonardo. Pampita no demoró en comentar el posteo con un corazón, al tiempo que su flamante esposo, Roberto García Moritán, hizo lo propio con dos emojis de corazón.

Ayer, en tanto, el hombre había compartido otra imagen de la pequeña Blanca, también a través de Instagram:

Esta semana, Vicuña publicó un emotivo posteo junto a una foto de su hija , en el que llamaba a todos sus seguidores a respetar la cuarentena obligatoria que busca aplanar la curva de infectados por coronavirus en el país. "En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido", escribió el actor.

"El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida'. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor", finalizaba su sentido mensaje.