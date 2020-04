Se cumple otro mes sin Blanca, la hija que el actor tuvo con Pampita, y esto le despertó una reflexión sobre lo que se le está pidiendo a la población en tiempos de aislamiento por coronavirus Crédito: Instagram

Con apeñas seis años de edad, Blanca Vicuña , hija de Carolina "Pampita" Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña , falleció en septiembre de 2012 luego de estar nueve días internada . La causa de la muerte, según se supo, fue una bacteria que se cree que se alojó en el cuerpo de la nena durante unas vacaciones que la familia pasó en México. En las últimas horas, su papá la recordó con un texto conmovedor, como suele hacer los 8 de cada mes, y vinculó la afección de su hija con el coronavirus . "Pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años", escribió el actor. "Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quedate en casa".

"En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA", comenzó Vicuña en su última publicación de Instagram. En la foto que compartió se ve a Blanquita, la hija mayor que tuvo con Pampita, jugando con burbujas. "Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido", agregó.

A continuación, el chileno recordó que el 8 de septiembre de 2012 Blanca falleció luego de pelear varios días contra una enfermedad causada por una bacteria. "Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie", dijo. Y citó una frase que le dijeron por ese entonces: "Está en el aire, es el destino, la vida". Para cerrar, Vicuña reflexionó: "Todos daríamos nuestra vida por un hijo".