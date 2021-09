La reflexión de Nicole Kidman sobre su matrimonio con Tom Cruise

Veinte años después de haberse separado de Tom Cruise, Nicole Kidman reflexionó sobre los años en que estuvo casada con el padre de sus dos hijos mayores. Durante una entrevista, la actriz australiana habló del acoso de la prensa, el peso de tener la mirada puesta sobre ellos y la sinceridad con la que exponía su intimidad.

“Yo era joven. Creo que eso era lo que ofrecí”, le dijo a la revista Harper Bazaar cuando le consultaron sobre el acoso al que se enfrentaron Cruise y ella en aquellos años. “Tal vez me he vuelto un poco más temerosa, pero siempre trato de ser lo más abierta posible. Simplemente prefiero vivir en el mundo de esa manera”, agregó.

“A veces soy cautelosa y me han herido muchas veces, pero al mismo tiempo prefiero un acercamiento cálido en lugar de uno frío”, explicó durante la nota. “Mi marido, Keith [Urban], dice que cuando me conoció me preguntó: ‘¿Cómo está tu corazón? Y yo aparentemente respondí: ‘Abierto’”.

Cruise y Kidman estuvieron casados durante 11 años. Los actores se conocieron en el rodaje de Días de trueno, de Tony Scott y se casaron el 24 de diciembre de 1990, con Dustin Hoffman como testigo, en una capilla en Telluride, Colorado, donde la pareja poseía una cabaña. “Recuerdo que estaba tan nerviosa... Tom llegó en un Porsche, salió del coche, caminó y yo estaba como... ‘¡Wow!’. Mi mandíbula cayó. Luego tuve que ir a la audición delante de Tony Scott”, rememoró Kidman hace un tiempo sobre el día en que conoció a quien sería su marido.

En los años que estuvieron juntos se convirtieron en padres de Isabella, que hoy tiene 28 y de Connor (26), dos niños que adoptaron en Estados Unidos. A pesar de parecer la familia perfecta, en 2001 el amor llegó a su fin y decidieron divorciarse. “Fue un hermoso matrimonio. Tuvimos dos hermosos niños. El resto es historia”, dijo ella hace unos años.

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados de 1990 a 2001 GROSBY GROUP - LA NACION

Desde el momento en que se divorciaron, tanto Cruise como Kidman han respetado la privacidad de sus hijos, hablando poco y nada de ellos ante los medios. “Soy muy reservada con todo eso”, le decía ella a la Hollywood Foreign Press Association, en 2018. “Tengo que proteger esas relaciones, pero en un 150 por ciento que daría mi vida por mis hijos, porque es mi propósito”, agregaba en ese entonces.

“Me enamoré locamente, apasionadamente. Hubiera ido a los confines de la tierra por él”, explicó durante una entrevista con la revista DuJour Magazine, en 2012. Allí también remarcó que, debido a la presión mediática en general, y al acoso de los paparazzi en particular, estaban “en una burbuja”: “Solo nosotros dos. Nos volvimos muy dependientes el uno del otro”. La ruptura, tal como ella misma confesó, “fue un shock. Me tomó mucho tiempo recuperarme”, relató.

Hoy Kidman está felizmente casada con Urban y disfruta de ver crecer a sus dos hijas menores: Faith Margaret, de 10 años y Sunday Rose, de 13. “Siempre estamos resolviendo cosas, pero nuestra relación se basa mucho en el amor, así que hay una enorme cantidad de concesiones”, aseguró sobre su esposo durante la charla con Harper Bazaar. “Quiero que tenga la mejor vida que pueda tener y él responde de la misma manera”. reveló. “Nos encanta ser padres juntos”, culminó sobre su presente.