La “reina de la ketamina” se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida en Estados Unidos como la “reina de la ketamina” y quien fue señalada como la proveedora de la droga que llevó a Matthew Perry a una sobredosis fatal en el año 2023, aceptó declararse culpable en el caso relacionado con la muerte del actor.

Según documentos judiciales, la mujer de 42 años firmó un acuerdo con la Fiscalía en el que admite su culpabilidad en cinco cargos federales, entre ellos uno por distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves, tres cargos por distribución de la sustancia y uno por mantener un departamento en North Hollywood que funcionaba como un auténtico “emporio de drogas” en Los Ángeles, desde donde también se comercializaban otras sustancias ilegales como MDMA, benzodiacepinas o xanax.

El pacto implica que, en la próxima audiencia, la acusada modificará oficialmente su declaración y el juez fijará la fecha de la sentencia, que podría alcanzar hasta 45 años de prisión.

El abogado de Sangha, Mark Geragos, se limitó a señalar en un breve comunicado que su clienta “está asumiendo la responsabilidad por sus acciones”. Los fiscales, en cambio, subrayaron en repetidas oportunidades la relevancia de la acusada dentro de la trama de narcotráfico que terminó con la vida de Perry, describiéndola como una “traficante prolífica” a la que sus clientes llamaban “la reina de la ketamina”.

Junto a Courteney Cox, Matthew Perry conformó con su participación en la serie Friends una de las parejas de ficción más icónicas (Foto: IMDb)

En paralelo a sus actividades ilícitas, la mujer proyectaba en redes sociales un estilo de vida glamoroso. En su cuenta de Instagram se la puede ver junto a personas adineradas y famosos, mientras que, según los fiscales, en privado se presentaba como una traficante que abastecía a clientes exclusivos de alto poder adquisitivo.

El acuerdo de culpabilidad llega tras un año de investigaciones que se iniciaron luego de la muerte del actor. En octubre de 2023, fiscales federales anunciaron que cinco personas habían sido acusadas en conexión con el caso. Desde entonces, todos los imputados alcanzaron acuerdos con la justicia. Antes de Sangha, lo hicieron el médico Salvador Plasencia, señalado como otro de los principales responsables, y también Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming, quienes colaboraron con las autoridades aportando testimonios que vincularon directamente a Sangha y Plasencia en la cadena de distribución de la droga.

Con este nuevo acuerdo de culpabilidad, se sella el desenlace judicial para los cinco acusados por la muerte del actor recordado mundialmente por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie Friends, cuya figura sigue siendo homenajeada por millones de fanáticos en todo el mundo.

Jasveen Sangha, apodada la "Reina de la ketamina", se declaró culpable de cinco cargos federales por distribuir ketamina relacionados con la sobredosis de Matthew Perry en octubre de 2023. x/@cinearchivess

Perry fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles por su asistente, Kenneth Iwamasa, en octubre de 2023, y el médico forense determinó tras su muerte que la ketamina fue la causa principal de su fallecimiento.

La estrella de 54 años consumía la sustancia bajo supervisión médica como un tratamiento legal, aunque poco convencional, contra la depresión. Sin embargo, buscaba dosis adicionales más allá de las que su médico le prescribía. Según la acusación, aproximadamente un mes antes de su muerte comenzó a obtenerla del doctor Salvador Plasencia y, dos semanas antes del desenlace fatal, acudió directamente a Sangha para conseguir aún más cantidad.

Según la investigación, el contacto con la llamada “reina de la ketamina” se produjo a través de Erik Fleming, un amigo del actor. Tanto Fleming como Iwamasa, en sus acuerdos de culpabilidad, ofrecieron detalles sobre las transacciones. En uno de los mensajes incorporados al expediente, Fleming le aseguró a Iwamasa que la droga que vendía Sangha era “increíble”, y destacó que ella únicamente trabajaba “con clientes de alto nivel y celebridades”. Con ellos como intermediarios, Perry llegó a adquirir grandes cantidades de ketamina pocos días antes de morir.

Matthew Perry fue hallado ahogado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023 HBO - HBO

Según la acusación, el día en que falleció el actor, Sangha envió un mensaje a Fleming sugiriendo que borraran todas sus comunicaciones previas. Su vivienda en North Hollywood fue allanada en marzo de 2024 por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes encontraron importantes cantidades de ketamina y metanfetaminas. Desde entonces, Sangha permanece bajo custodia federal. Por otro lado, aunque los cinco implicados en el caso ya se han declarado culpables, ninguno ha recibido aún una sentencia definitiva.