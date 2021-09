La respuesta de Pampita Ardohain a las panelistas de Los ángeles de la mañana: “Las cosas que no me interesan me las olvido rápido”

“Esta bueno hacer catarsis, sacarse todo lo que uno tiene adentro y andar más liviano por la vida, a mí me gusta”, opinó Carolina “Pampita” Ardohain sobre el descargo público que, días atrás, hizo Rocío Marengo en la pista de “La Academia” contra su pareja, Eduardo Fort. Su comentario dio pie para que la cronista de Los ángeles de la mañana le pregunte por su eterna rivalidad con las panelistas del programa y, lejos de calmar las aguas, la modelo redobló la apuesta.

“¿Por eso disparaste contra nosotras?”, lanzó Maite Peñoñori haciendo alusión al comentario que hizo la conductora de Pampita Online cuando recibió en su living a Ángel De Brito y le recomendó que hiciera un programa solo, sin las “angelitas”. “Yo la pasé muy bien en el programa. Ángel fue súper respetuoso, cálido, fue una muy linda entrevista, muy profunda”, expresó en referencia a su paso por LAM horas antes de lo sucedido en el ciclo de Net TV.

No conforme con su respuesta, la movilera insistió: “Pero dijiste ‘cuando tengan su programa’, medio que nos chicaneaste”. Lejos de pedir disculpas o aclarar la situación, Ardohain redobló la apuesta: “No me acuerdo. Las cosas que no me interesan me las olvido rápido. Yo ando por la vida muy liviana también, no tengo enemigos en el ambiente, por lo menos de mi parte”, advirtió muy seria.

Al ver que la jurado de “La Academia” (el reality de ShowMatch) no quería seguir con el tema, Peñoñori cambió el foco y le preguntó por su supuesta mala relación con su compañera, Guillermina Valdes: “Pancho (Dotto) dijo que ella no tenía una actitud muy proactiva y que vos tenías muy en claro lo que querías hacer”, comentó la angelita. “Pero Guille estaba en otra etapa de su vida, estaba iniciando una familia y yo estaba comenzando, como que no coincidieron mucho las épocas. No tuvimos jamás un problema en nuestro trabajo como modelos, nunca”, aclaró Pampita.

“Yo la extraño a Jime (Barón), porque nos reíamos mucho”, lanzó Pampita minutos después. En cuanto a por qué Guillermina Valdes no volvió a ser incluida en el grupo de WhatsApp del jurado del programa, Ardohain explicó: “No la agregamos porque ella dijo que era un embole. Cuando estuvo tampoco es que participaba y ella no pidió volver a estar”.

Final abierto para las diferencias entre Carolina Ardohain y las panelistas de Los ángeles de la mañana y mucho más para la aparentemente tensa relación entre ella y Guillermina Valdes.