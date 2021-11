Luisana Lopilato contrajo Covid-19 y está aislada en Salta mientras atraviesa la enfermedad

Luisana Lopilato, quien se encuentra rodando escenas de su nueva película (Pipa) en el norte argentino, dio positivo de coronavirus. La actriz transita la enfermedad con síntomas leves y se encuentra aislada en la provincia de Salta.

Según pudo saber LA NACIÓN, la ex Casados con hijos atraviesa un cuadro similar a “una gripe común” y su estado de salud no presenta mayores complicaciones. “No tuvo fiebre ni otros síntomas, simplemente es un resfrío. Nada complejo” , señalaron desde su entorno. Las mismas fuentes indicaron que su positivo de Covid-19 fue detectado gracias a los controles periódicos que se realizan en el set. “Están haciendo chequeos a todo el equipo cada 48 horas”, expresaron.

El contagio de la actriz no ha repercutido de momento en los planes de filmación de la película. “Ella no grababa hasta el próximo viernes porque hicieron justo el paso de las escenas de Purmamarca en Jujuy a Cafayate en Salta, por lo que por ahora el rodaje no se vio alterado”, indicaron.

Mientras los productores esperan su pronta recuperación y su alta médica -una vez que los testeos arrojen un resultado negativo-, Lopilato afronta la enfermedad aislada y en buena forma.

De Canadá a la Argentina

A principios de octubre, la actriz había viajado desde su residencia en Canadá a la Argentina acompañada de su esposo, Michael Bublé, y de sus hijos, para unirse a la filmación de Pipa, la tercera entrega de la saga basada en las novelas de Florencia Etcheves, que la tiene como protagonista.

El rodaje de este film no estuvo exento de escándalos. A mediados del mes pasado, un grupo de madres y padres denunció que no fueron consultados ni avisados de que la grabación de algunas escenas de esta producción se llevaría a cabo en la escuela de Tilcara a la que asisten sus hijos. Además cuestionaron el hecho de que algunos integrantes del personal directivo del centro educativo, la escuela Eduardo Casanova de Tilcara, hayan participado en escenas como extras. Los padres de dos alumnos que asisten al establecimiento denunciaron que no fueron consultados por la utilización de la imagen de sus hijos para la película ni avisados sobre el rodaje.

Sumado a ello, algunos padres consideraron que la gravedad del hecho residió en el incumplimiento de los protocolos de Covid-19 impuestos en Jujuy, la primera provincia argentina en restringir las clases presenciales antes de que se declarara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). “Hace más de un año y medio que estamos cumpliendo los protocolos en las escuelas y la presencialidad plena en la provincia de Jujuy comenzó hace 15 días, no hace seis meses”, expresaba una madre a mediados de octubre en medio de las quejas, también dirigidas al Ministerio de Cultura de esa provincia.

En medio de esa polémica, Lopilato compartió una profunda reflexión desde el set de filmación. En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un posteo donde describió sus sensaciones en el norte argentino, aunque decidió no hacer comentarios sobre la controversia y remarcó: “La adrenalina que se siente antes de que digan ‘Acción’. En ese preciso instante siempre me pregunto ‘¿Por qué lo hago?’ y la respuesta es muy simple: porque me hace feliz y porque me termina de completar como persona, y en especial como mujer”. Además, aseguró que muchas veces debe repartirse entre su familia y sus compromisos laborales e instó a sus más de cinco millones de seguidores a no bajar los brazos: “Sé que para nosotras no siempre es tan fácil, cubrimos muchos roles: mamá, esposa, amiga, hija... Y hay días que son más difíciles que otros, pero lo que les puedo decir es que nunca dejen de perseguir sus sueños”. Sobre el final de su publicación, confesó cuál es su motor para hacer sacrificios. “El balance muchas veces es difícil, pero la satisfacción de hacer lo que uno ama es mucho más grande”, concluyó.

Durante el transcurso de las semanas, la actriz fue compartiendo imágenes impactantes del paisaje andino, a través de las cuales también presentó a distintos compañeros del equipo con el que trabaja en la película.

En su último posteo registrado en la red social, realizado este mismo lunes, Lopilato deseó a sus seguidores un buen comienzo de semana. “¡Buen día, lunes! Que arranquen la semana con la mejor energía”, escribió la actriz junto a una serie de imágenes en las que se muestra al natural contemplando la naturaleza del lugar.