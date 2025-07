La salida romántica y familiar de Griselda Siciliani y Luciano Castro junto a sus hijas

Muchos los esperaban para el estreno, pero se hicieron desear. Griselda Siciliani y Luciano Castro se acercaron al Teatro Astros para disfrutar de la segunda función de La despedida, la obra de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo que tiene a Leticia Siciliani entre sus protagonistas.

La pareja de actores, que suele ser muy cuidadosa de su intimidad, no quiso perderse este buen momento de la hermana menor de la protagonista de Envidiosa. Y si bien llegaron apenas unos minutos antes de que comenzara la función, una vez terminada la obra posaron felices junto a Leticia, y al resto del elenco, integrado además por el Mariano Saborido, Juli Castro, Flor Jazmín Peña y César “Banana” Pueyrredón.

En el día de su cumpleaños, Leticia Siciliani recibió en el teatro a su hermana Griselda junto a Luciano Castro

Pero lo más llamativo fue que Castro y Siciliani no concurrieron solos. Como una muestra más de que su romance atraviesa un muy buen momento y de que, a pesar de los recientes rumores de crisis, sigue afianzándose cada vez más, los actores se mostraron junto a sus hijas.

Margarita, la hija de Griselda y Adrián Suar, y Esperanza, la hija de Castro y Sabrina Rojas, se sentaron juntas a disfrutar de la obra y se mostraron muy compinches en todo momento. Para todos ellos no fue una noche más. Además de haber disfrutado de una salida en familia, aprovecharon para saludar a Leticia en el día de su cumpleaños.

En abril, Castro accedió a abrir su corazón y le contó a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez) lo enamorado que está de la protagonista de Educando a Nina: "Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no solo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante (...) Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega y eso es lo que más me emociona”.

Luego de la segunda función de La llamada, las dos hermanas posaron juntas

En aquella entrevista, Castro también reveló la condición que le puso Siciliani cuando empezaron a salir. “A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo: ’Vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo‘. Y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos, enorme e increíble. Nos conocemos desde muy jóvenes y tenemos un camino muy allanado, que no hace falta que estemos dando vueltas”, relató.

“Yo sé quién es ella y ella sabe muy bien quién soy yo; y cada uno tiene bien claro lo que quiere para su vida”, sostuvo. De esta forma, Luciano dejó bien en claro que espera que sea una relación a largo plazo, y esta salida en familia confirma que están transitando ese camino.

Junto a Siciliani y Castro disfrutaron de la función Esperanza, la hija el actor y Sabrina Rojas, y Margarita, la hija de Siciliani y Adrián Suar

Con dirección artística de Juanse Rausch, dirección musical de Gaspar Scabuzzo y coreografías de Martu Loyato, La Llamada cuenta la historia de la novicia Milagros (Siciliani) dos adolescentes, María y Susana, que se encuentran en un campamento religioso al que concurren desde pequeñas. El universo de las tres se vuelve extraño cuando comienzan a recibir visitas de Dios, quien se comunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston.

La obra, una creación de “los Javis”, guionistas, productores y directores españoles, responsables de éxitos televisivos globales como Paquita Salas, La Veneno y La Mesías, se presenta desde hace más de una década en España y, en su desembarco en la Avenida Corrientes, debutó a sala llena.