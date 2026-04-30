Griselda Siciliani habló de su presente sentimental y se sinceró sobre su relación con Luciano Castro
A cuatro meses de su escandalosa separación, la actriz volvió a referirse a su expareja y dejó en claro cómo está actualmente su vínculo
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A cuatro meses de su escandalosa separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani volvió a hablar de su presente y se refirió a los rumores de reconciliación con el actor tras la viralización de un video en el que se los vio juntos. “Cada uno tiene sus procesos”, expresó.
“Estoy muy bien, muy contenta”, sostuvo en diálogo con LAM (América TV) la protagonista de Envidiosa en referencia a su presente personal. “Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien, la vida”, reflexionó.
En este sentido, se refirió al video que se viralizó en los últimos días en el que se lo pudo ver con Castro en Mar de Cabo. Si bien varios pensaron que podía significar una reconciliación, rápidamente trascendió que las imágenes eran del invierno de 2025, cuando visitaron la construcción de la casa que planearon en la ciudad costera. Siciliani lo confirmó y dijo que era “viejísimo”: “Me enteré medio tarde y me mandaron algunos mensajes preguntándome y dije que era viejísimo”.
En cuanto a su relación con Castro, reafirmó que no volvieron a hablar. “Estamos separados, tenemos la mejor, muy buena onda. Como cualquier pareja que se separa, ya está”, enfatizó, dando cuenta de que, al menos hoy, su relación está más que terminada.
Sin embargo, admitió que no le cierra la puerta al amor. Si bien aseguró que le gustaría enamorarse y que si ve a alguien que le interesa “está bueno vincularse”, remarcó que le gusta estar sola: “Es algo que disfruto y me llevo bien conmigo y me divierto con mi vida”. Asimismo, reveló que suele recibir muchos mensajes y, aunque algunos le llaman la atención, no está “en ese plan” y por el momento prefiere no reaccionar. “Si contesto, es porque alguien me interesa; si no, no contesto nada”, aseguró.
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