¿In fraganti? Griselda Siciliani explicó el video viral con Luciano Castro en Mar de Cobo

Las redes sociales se vieron revolucionadas tras la publicación de un video que expuso un encuentro íntimo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani en Mar de Cobo, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Un vecino los encontró y grabó de modo in fraganti mientras bajaban de una camioneta a plena luz del día.

Lo cierto es que este hecho generó revuelo y abrió una especulación acerca del vínculo entre ambos artistas: ¿Volvieron como novios? Desde que se viralizaron los audios que Castro le envió a Sarah Borrel y la posterior internación en una clínica para recibir ayuda terapéutica, la expareja especuló con que podrían internar una reconciliación, aunque eso nunca sucedió.

El video de Siciliani y Castro fue grabado en 2025 (Fuente: Tiktok)

El video que se grabó desde un café muestra a los actores descender del vehículo al tiempo que interactúan de forma amigable. Según se pudo confirmar más tarde, se trata de un registro que se hizo en invierno del 2025, cuando la pareja visitó la construcción de la casa que planearon en la ciudad costera.

El posteo se subió a la cuenta de TikTok @juancruzlalit, que incluso replicaron otros usuarios y que ganó relevancia rápidamente en la plataforma. Eso propició que la gente alimentara los rumores de una reconciliación, aunque eso nunca sucedió.

Luis Bremer, desde Desayuno Americano (América TV), se comunicó con Siciliani para que aclare la situación y la actriz fue tajante con su respuesta: “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé. Abrazos”. De esa manera desmintió haber tenido un encuentro con Castro y que hayan apostado por una segunda oportunidad.

Griselda Siciliani desmintió el video con Luciano Castro

“La imagen es absolutamente verosímil, por la época del año, fresco, Mar de Cobo, fresco… Las imágenes que circularon, se viralizaron, dieron esperanzas. Pero no, Griselda aclara que es fake…”, insistió el periodista.

Cabe recordar que a principios de mes, luego de su viaje a Italia, la figura principal de la serie Envidiosa dijo en Los profesionales de siempre (El Nueve): “No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien. No seguimos hablando. La mejor siempre para con él, pero estamos separados”.

La casa de Luciano Castro y Griselda Siciliani en Mar de Cobo

Según detalló el medio local 0223 en noviembre del 2025, Castro y Siciliani presentaron los planos para una casa de verano frente al mar con dimensiones muy por fuera de las autorizadas, lo que despertó quejas y reclamos de los vecinos de la zona.

Luego de que se conociera este hecho, el Municipio de Mar Chiquita presentó un comunicado en el que precisó el estado del expediente del proyecto de los actores —que habrían buscado esa zona debido a su cercanía con Mar del Plata, en donde hacen temporada teatral— que se encontraba en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.

Si bien necesitaban la aprobación del municipio para poder construir sobre los médanos (que se considera una zona protegida), tras la separación, no se sabe si los actores continuaron con el proyecto habitacional.