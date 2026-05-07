El problema de salud que llevó a Ted Danson a replantearse su vida

Ted Danson descubrió que no es eterno. El célebre actor de Hollywood confesó que tuvo un susto relacionado con su salud que, además de ponerlo frente a frente con la idea de la muerte, le sirvió para hacer algunos ajustes en su estilo de vida. “Ahora medito”, confió.

El protagonista de Cheers habló ayer de la experiencia médica que transitó y que lo llevó a pensar en la idea de su propia mortalidad durante el último episodio de su podcast Where Everybody Knows Your Name, donde tuvo una extensa charla con la actriz Valerie Bertinelli.

“Tuve un pequeño susto con mi salud”, dijo el artista de 78 años Captura

“Tuve un pequeño susto con mi salud”, dijo el artista de 78 años. “Estoy perfectamente bien, pero pensé: ‘Oh, esto es real’. Fue una experiencia que me hizo reflexionar. La mortalidad es algo real, ¿sabés? No es solo un rumor”, reflexionó.

Si bien no dio detalles de lo que le sucedió, la estrella de Tres hombres y un bebé aseguró que “no había metido la pata de ninguna manera”, por lo que el susto que su cuerpo le dio lo tomó por sorpresa. “Fue una experiencia muy aleccionadora y tranquilizadora, y estoy bien”, aseguró. “Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado y ahora hago algunas cosas de manera diferente”.

Danson explicó que uno de los cambios que decidió adoptar en su estilo de vida tiene que ver con la meditación: dos veces por semana lo practica con su esposa, Mary Steenburgen.

El actor aseguró que meditar le enseñó una importante lección. “Lo que me ha aportado, el mayor regalo de todos, es la capacidad de sentir curiosidad por los demás”, dijo. “Puedo escuchar, brindar apoyo, ser comprensivo y ser testigo de su vida. Y creo firmemente que el resto de mi vida consistirá en ser curioso y escuchar. Eso es lo mejor que puedo ofrecer”.

Steenburgen, su tercera esposa y su amor definitivo

Ted Danson y Mary Steenburgen en los Critics Choice Awards 2026 MICHAEL TRAN - AFP

Ted Danson pasó por el altar tres veces: primero con la actriz Randy Danson, con la que estuvo casado de 1970 a 1975. Su segunda esposa fue la productora Casey Coates, con quien dio el “Sí, quiero” en 1977. Dos años más tarde, al dar a luz a su primera hija, Coates sufrió un derrame cerebral traumático que le dejó medio cuerpo paralizado. Fueron tiempos duros y si bien el actor la acompañó en su recuperación e incluso adoptaron a otra hija juntos, la tensión de la lesión había creado una gran ruptura entre ellos. Lo confesó él mismo en una entrevista años después: “Intentamos adaptarnos al hecho de que ya no éramos las mismas personas que antes de que eso sucediera”.

Pronto y como era de esperarse, la relación llegó a su fin. La vida familiar terminó en uno de los escándalos más recordados de Hollywood, cuando el sorprendente affaire de Danson con la actriz Whoopi Goldberg saltó a la luz. Tan sólo 10 semanas de filmación del largometraje Made in America fueron suficientes para que iniciaran un romance y Danson dejara atrás 16 años de matrimonio. La aventura, que duró dos años, provocó en esa época uno de los más costosos divorcios de Hollywood: tuvo que desembolsar 30 millones de dólares.

Ted Danson, en 2016, cuando acompañó a Mary Steenburgen a recibir su estrella en el paseo de la fama GROSBY GROUP

Su tercer matrimonio fue, sin dudas, superador: con Mary Steenburgen se casó en una gran fiesta que se celebró en octubre de 1995. Con el tiempo, Danson se convirtió en un gran padre de los dos hijos de Mary, Lilly y Charlie McDowell, y en su mayor sostén. “Él me dice todos los días de mi vida que soy hermosa, y sé que muchas mujeres viven sin eso”, reveló Steenburgen, feliz por volver a apostar al amor.

Después de más de 30 años juntos, Danson y Steenburgen siguen enamorados como en los primeros tiempos y dan cuenta de eso en cada evento social o incluso desde sus cuentas en las redes sociales. “Pasión creativa” es como Ted describe su relación. “Me gusta la forma en que Mary se ríe y sonríe. Me gusta su predisposición a decir que sí para saltar de los edificios altos de la vida. Me encanta su sentido de la justicia y del bien y del mal. Y no creo que deba decir esto cuando tengo casi 70 años, pero es muy sexy”, expresó el actor, todo un galán dentro y fuera de la pantalla.