Ricky Martin y Jwan Yosef: un amor que derribó tabúes, atravesó tormentas y llegó a su fin de manera inesperada

Fueron una de las parejas más llamativas del ambiente. Su historia de amor comenzó en 2016 “de casualidad” y, desde entonces, se habían mantenido unidos y felices, incluso habían concretado uno de sus mayores sueños: formar una familia. Seis años después, Ricky Martin y su marido, el artista plástico Jwan Yosef, anunciaron su sorpresiva separación a través de sus redes sociales.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos - preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, comienza el comunicado firmado por la pareja.

Inmediatamente, el cantante y el pintor de origen sirio advirtieron que “seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en una “genuina amistad” mientras comparten la crianza de sus hijos es su mayor deseo. Tras agradecer el amor y apoyo recibido durante su matrimonio, Ricky y Jwan confesaron que están tranquilos y en paz para dar inicio a un nuevo capítulo en sus vidas.

“El amor de mi vida”

Si bien desde sus inicios Ricky Martin se caracterizó por ser uno de los artistas más sexy, la esperanza de miles de mujeres se esfumó cuando en 2010 expresó: “Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”. Estas palabras se pudieron leer desde su página oficial después de años de silencio y hermetismo.

A partir de entonces, el intérprete de “Fuego de noche, nieve de día” comenzó a vivir el amor en libertad sin esconderse ni tener que disimular. “Era un gay de clóset que hacía que mis parejas se ocultaran. Tuve relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tuve otras relaciones con hombres que no estaban en el clóset, pero por mí regresaron al clóset”, dijo en una entrevista con Attitude.

Tras asegurar que durante años sólo se enfocó en su carrera, el cantante reconoció: “No abrí puertas a nuevas relaciones y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación porque no quería que la gente me conociera demasiado. Gasté mucha energía tratando de manipular mi sexualidad”.

Hasta que, precisamente seis años después de esa declaración, se enamoró de Jwan Yosef y no dudó en gritarlo a los cuatro vientos. Su primer contacto fue a través de Instagram luego de que el músico (un gran coleccionista de arte) quedara obnubilado con una de sus obras. Tras contactarlo para felicitarlo, Martin y Yosef comenzaron a tener un vínculo más frecuente, en donde sólo hablaban de arte. “Estuvimos hablando como por seis meses, en donde ni siquiera escuché su voz. Hablábamos de arte, nada fuera de tono... Era todo acerca de arte y sobre la vida en general”, le contó Ricky a la revista ¡Hola! sobre cómo comenzó todo.

Con el correr de los meses, el intérprete viajó a Londres (donde vivía Jwan) para conocerlo en persona y el flechazo fue inevitable. “Cuando salí del auto y lo vi, dije: ‘Vaya, espera un minuto, creo que este es el hombre de mi vida y creo que me voy a casar con él’” , recordó el artista pop. Algo que se cumplió apenas algunos meses después. “Yo le propuse matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir: ‘quieres casarte conmigo’, dije: ‘¡tengo algo para ti!’”, le contó Ricky a Ellen DeGeneres.

Sin embargo, dijo que Yosef no entendió el mensaje de inmediato. “Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’ le volví a decir, y eso fue todo. Fue algo hermoso. Después de media hora, le volví a preguntar si había dicho que sí. Y sí, sí lo había hecho”, reveló, entre risas.

Así fue como en noviembre de 2016 anunciaron su compromiso, eligieron Los Ángeles como hogar, y ya en 2017 sellaron su unión en una boda privada a la que sólo asistieron sus padres y los gemelos Valentino y Matteo, a quienes el cantante tuvo de soltero a través de un vientre subrogado. Sin embargo, la pareja mantuvo su enlace en secreto hasta enero de 2018, donde el boricua fue el encargado de comunicarlo. “Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber. Firmamos, dijimos nuestros votos, juramos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar”, señaló por aquel entonces en E! News.

Ricky y Jwan formaron una hermosa familia que se completa con cuatro niños: Matteo, Valentino, Lucía y Renn Instagram

La gran celebración nunca llegó pero sucedió algo más importante: la familia se agrandó con la llegada de Lucía y Renn, dos bebés que también fueron concebidos a través de un vientre de alquiler. Las fotos familiares en las redes, en revistas y en algunas premiaciones no hacían más que confirmar lo felices que eran y que como dice el dicho: “eran el uno para el otro”.

“A veces bien, a veces mal”

Sin embargo, no todo fue color de rosas durante el matrimonio. A algunas crisis que nunca fueron confirmadas se sumó el escándalo judicial que Ricky Martin tuvo que atravesar cuando su sobrino, Dennis Yadiel Sanchez, lo denunció por violencia doméstica y abuso sexual. Tras deslizar que habían mantenido una relación sentimental en el pasado, el joven (hijo de su media hermana Vanessa Martin) aseguró temer por su seguridad, argumentando que Martin se negaba a aceptar su decisión de ponerle fin al romance.

Dennis Sánchez, el sobrino de Ricky Martin La Comay TV/Facebook

“Estamos atendiendo este asunto con diligencia y estaremos preparados en el tribunal. Ricky Martin, por supuesto, nunca estuvo ni estará involucrado en ningún tipo de relación romántica o sexual con su sobrino. La idea no es solo falsa, sino que es desagradable”, declaró a la agencia de noticias Reuters Joaquín Monserrate, uno de los abogados del cantante mientras aseguraba que el joven denunciante tenía problemas de salud mental.

Ante semejante acusación y la posibilidad de enfrentar hasta 50 años de prisión por incesto, el artista no sólo se presentó en la justicia sino que recurrió a sus redes sociales para desmentir las acusaciones y limpiar su buen nombre y honor. “Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, le dijo a sus fans mientras aclaraba que no podía hablar de la causa por tratarse de un tema legal en curso.

Sin embargo, el cantante no se quedó quieto y presentó una denuncia contra Dennis por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños y perjuicios solicitando una indemnización. A las semanas, el propio denunciante retiró las acusaciones y Ricky quedó absuelto. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez. Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó muy conmovido a través de su cuenta de Instagram.

Ricky Martin se refugió en su familia ante el difícil momento judicial que atravesó Instagram

Sin embargo, el conflicto no quedó ahí. En mayo de este año, el cruce judicial volvió a sumar un nuevo capítulo cuando Dennis le hizo una nueva contrademanda, acusándolo de haberlo forzado a mantener supuestos encuentros sexuales no consentidos en un auto cuando el artista lo iba a buscar al colegio Sotero Figueroa, en San Juan de Puerto Rico.

“Las relaciones sexuales no consentidas continuaron después de la escuela secundaria y durante los años en que el demandante Sánchez Martín tenía menos de 21 años. En los años posteriores, las comunicaciones telefónicas y por redes sociales entre las partes se intensificaron. Sánchez Martín constantemente advertía a Ricky Martin que sintió que estaba siendo acosado y le pidió que cesara sus constantes comunicaciones”, reza el documento presentado en el tribunal.

Y continúa: “Las actuaciones, además de constituir agravios, causaron enormes perjuicios a Sánchez Martín, quien no tenía ni la madurez ni la capacidad legal para consentir actos sexuales iniciados por un adulto, en este caso Ricky Martin. Los daños y perjuicios por esta conducta se estiman en aproximadamente 10 millones de dólares y se encuentran liquidados y exigibles en este momento”. En respuesta a esto, Ricky Martin volvió a advertir que los daños que se reclamaban eran “irreales y/o especulativos” y negó “rotunda e inequívocamente” los hechos denunciados. Además calificó las acusaciones de Sánchez Martin como de “naturaleza frívola y temeraria”.

Incondicional como siempre, Jwan estuvo a su lado para apoyarlo y contenerlo en este difícil momento. Un momento que, como el artista comunicó en sus redes, angustió a su familia y su entorno más cercano. En medio de la polémica, la pareja demostró que su amor era más fuerte que todo con una romántica declaración en las redes. ¿El motivo? El cumpleaños número 38 del pintor. “Mucho amor para ti, hombre hermoso”, escribió el intérprete de “La mordidita” junto a una fotografía de su marido en unas recientes vacaciones en Puerto Rico en septiembre pasado.

El posteo con el que Ricky Martin felicitó a Jwan Yosef por su cumpleaños @ricky_martin/Instagram

De inmediato, el artista plástico republicó la dedicatoria y le añadió algunos emojis de corazón para agradecer el gesto de su pareja. A su vez, publicó un pequeño video bailando para exhibir lo feliz que estaba de cumplir un nuevo año juntos.

Unidos, sólidos y compinches, lo cierto es que nadie veía venir el final de esta pareja tan querida. A pesar de la decisión de no compartir más su vida juntos, Ricky Martin y Jwan Yosef confesaron sus intenciones de seguir siendo amigos por el bienestar de sus pequeños. De hecho, hace dos días el cantante comentó una publicación que el pintor hizo en sus redes con un emoji de corazón, algo que el artista repitió esta mañana cuando compartió el comunicado de la ruptura. Al parecer, todo transcurre en armonía y ambos están listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas en paz.

LA NACION