En terapia intensiva: Lío Pecoraro abrió los ojos y dejó una contundente frase

El periodista continúa luchando contra la leucemia y tuvo una leve mejoría: abrió los ojos

Lío Pecoraro permanece internado en terapia intensiva mientras lucha contra la leucemia que le detectaron algunas semanas atrás. Fernando Piaggio, su colega en el programa El run run del espectáculo (Crónica TV), reveló que hubo una leve mejoría: "Se despertó, abrió los ojos".

"La situación de Lío es muy dura, él está haciendo que esto pueda tener su batalla, su pelea. Esto es un codo a codo con su energía, con su salud, con los profesionales", relató compungido el periodista.

"En el día de ayer Lío despertó, abrió los ojos y está consciente de que esta lucha sigue. Sabe que no es una lucha fácil", comentó. Y agregó: "Él había entrado en terapia intensiva, yo estuve a su lado, y me dijo: 'Hierba mala nunca muere', esas fueron las primeras palabras que me dijo".

El conductor que reemplaza a Pecoraro en el ciclo de espectáculos reveló que a pesar del difícil momento que atraviesa, su compañero mantiene el humor: "Me lo dijo sonriendo y mirándome a los ojos. Y lo segundo que me dijo fue: 'El run, run', su programa, que le ha costado tanto".

"Está transitando una situación muy delicada, una enfermedad muy dura como es una leucemia. Él decretó ganar. Y con esa fuerza nos sumamos a la incondicional fuerza que tiene Lío", cerró el periodista.

El viernes el Hospital de Clínicas emitió un parte médico sobre la salud del conductor: "El paciente Lío Pecoraro se encuentra internado en terapia intensiva desde el día 3 de noviembre. Tiene diagnóstico de leucemia promielocítica atípica y está cursando complicaciones asociadas al tratamiento recibido".

En el escrito también comunicaron que por estos días se encuentra "estable, con soporte vital de ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos". El periodista de 45 años seguirá internado por al menos 72 horas más, para seguir de cerca la evolución del tratamiento.