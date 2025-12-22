El insólito desafío que Julio Lagos le propuso a Fernando Bravo: ¿quién es más cabezón?

El periodista Julio Lagos le propuso un divertido reto a su colega Fernando Bravo en una cena con amigos. Junto a Juan Carlos García Bisio, Rubén Bibel y Héctor Muleiro, los locutores dilucidaron una duda existencial que tenían desde hace años: ¿quién es más cabezón?

“El 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, cumplimos 57 años desde nuestro egreso de locutores. Después anduvimos juntos de un lado para otro, pero siempre hemos mantenido, además de una amistad insobornable, una diferencia que quiero zanjar”, destacó Lagos, quien tomó la voz cantante en la reunión y apeló al humor para desafiar a Bravo.

Julio Lagos publicó un video desafiando a Fernando Bravo

Planteado el dilema, Rubén Bibel, con un centímetro en mano, midió la circunferencia de cada uno y llegó a la conclusión que Lagos es más cabezudo que su compañero.

"Fernando Bravo, 56 centímetros, Julio Lagos 60 centímetros", lanzó Bibel sobre los resultados finales que coronaron como ganador a Bravo. Luego, para culminar el video, ambos se dieron un fraternal abrazo tras compartir un insólito desafío ante las cámaras.

Con una cinta métrica, uno de los invitados midió la circunferencia de Fernando Bravo

Lagos tiene una distinguida carrera en los medios de comunicación. A sus 16 años comenzó en la revista El Gráfico, y, a partir de ahí, se especializó en radio, integrando programas históricos en Radio Rivadavia, Radio Del Plata, Radio 10, Radio Belgrano y Radio El Mundo, entre otras emisoras. También publicó siete libros.

Bravo siguió un camino similar al de su colega al recibirse de locutor y trabajar en distintas emisoras radiales distinguidas del país. Actualmente conduce Bravo Continental, por Radio Continental.