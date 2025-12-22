El insólito desafío que Julio Lagos le propuso a Fernando Bravo: ¿quién es más cabezón?
Los relatores protagonizaron un curioso momento que se reflejó en las redes sociales; la definición del dilema
- 2 minutos de lectura'
El periodista Julio Lagos le propuso un divertido reto a su colega Fernando Bravo en una cena con amigos. Junto a Juan Carlos García Bisio, Rubén Bibel y Héctor Muleiro, los locutores dilucidaron una duda existencial que tenían desde hace años: ¿quién es más cabezón?
“El 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, cumplimos 57 años desde nuestro egreso de locutores. Después anduvimos juntos de un lado para otro, pero siempre hemos mantenido, además de una amistad insobornable, una diferencia que quiero zanjar”, destacó Lagos, quien tomó la voz cantante en la reunión y apeló al humor para desafiar a Bravo.
Planteado el dilema, Rubén Bibel, con un centímetro en mano, midió la circunferencia de cada uno y llegó a la conclusión que Lagos es más cabezudo que su compañero.
"Fernando Bravo, 56 centímetros, Julio Lagos 60 centímetros", lanzó Bibel sobre los resultados finales que coronaron como ganador a Bravo. Luego, para culminar el video, ambos se dieron un fraternal abrazo tras compartir un insólito desafío ante las cámaras.
Lagos tiene una distinguida carrera en los medios de comunicación. A sus 16 años comenzó en la revista El Gráfico, y, a partir de ahí, se especializó en radio, integrando programas históricos en Radio Rivadavia, Radio Del Plata, Radio 10, Radio Belgrano y Radio El Mundo, entre otras emisoras. También publicó siete libros.
Bravo siguió un camino similar al de su colega al recibirse de locutor y trabajar en distintas emisoras radiales distinguidas del país. Actualmente conduce Bravo Continental, por Radio Continental.
Otras noticias de Fernando Bravo
- 1
Federico Moura, en sus inicios: buen rugbier, mejor futbolista, diseñador de ropa y bajista de una banda que pudo haber hecho historia
- 2
Martín Demichelis le dedicó una canción muy emotiva a Facundo, su hijo mayor, y sorprendió a todos
- 3
El lujoso auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para Navidad
- 4
Grego Rossello: del enojo por perder la pelea en segundos al festejo con Paloma Silberberg