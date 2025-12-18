La historia de amor de Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la cocina y un casamiento de cuento de hadas

Christian Petersen fue internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes este jueves tras descompensarse al hacer una excursión al volcán Lanín. Quien se encuentra a su lado es su esposa, Sofía Zelaschi. En sintonía con este contexto en el que lucha por su vida, sus seguidores recordaron la historia de amor de la pareja que venció cualquier estereotipo de edad, teniendo él 56 años y ella 30.

Christian Petersen lucha por su vida: está internado

La historia de cuento que construyeron Petersen y Zelaschi

La relación de Christian Petersen y Sofía Zelaschi nació en 2018, cuando él era jurado de El gran premio de la cocina (eltrece) y ella iniciaba en el reality culinario como cocinera amateur.

Según explicó el chef en una entrevista exclusiva a Hola! Argentina, el flechazo fue casi inmediato. “Su frescura”, destacó al decir qué lo había conquistado. El amor estaba en el aire.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi el día de su casamiento (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

Pese a que la diferencia de edad podía significar un problema, hicieron caso omiso a las miradas ajenas y poco a poco se atrevieron a darle rienda suelta a lo que sentían realmente.

Cuando Zelaschi quedó fuera del programa, una conocida en común entre ambos le manifestó al chef el malestar de ella porque ya no lo vería. Es así como Petersen le escribió por Instagram y la invitó a trabajar en su restaurante. La química era imposible de evitar, a pesar de que la amateur estaba a punto de casarse.

Petersen se separó de su novia y se atrevió a corromper el mandato de “para toda la vida”. Fue así que lejos de los prejuicios la invitó a salir. Se vieron seguido, pero fuera de sus casas, hasta que dos años después blanquearon la relación en público.

La pareja se mudó en 2020 y poco a poco aprendieron a vivir en convivencia pese a los prejuicios (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

En ese entonces decidieron mudarse juntos y, por parte de Petersen, adoptó al hijo de Zelaschi como suyo. De igual manera lo hizo ella con los tres que tuvo el chef con Mercedes Cristiani: Hans, Lars y Francis.

Al medio antes citado, Petersen se refirió a la mirada ajena por la diferencia de 26 años de edad que los separaba: “No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar, y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás”.

Christian y Sofía se conocieron con 26 años de diferencia y lo que empezó como una amistad terminó en un apasionado romance (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

Desde que se mudaron juntos en 2020, las cosas fueron a su ritmo, e incluso Zelaschi pasaba tiempo entre el departamento en San Isidro que poseían en común y su casa de campo en San Pedro. Al principio fue un buen equilibrio hasta que amalgamaron cada uno sus gustos de convivencia.

El “sí, quiero”

El 18 de abril de este año, Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron y celebraron una fiesta para 150 invitados. La pareja dio el “sí, quiero” después de cinco años de relación. “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una ceremonia jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento adonde volver y ser feliz”, contó a Hola!

La última foto que subió Petersen con su esposa en diciembre (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

La pasión por la cocina los unió, primero como amigos y después como pareja, al punto de ser actualmente un matrimonio que apostó por el amor y la compañía. Si bien Petersen tuvo sus propios hijos, no descartó en el futuro poder tener el suyo con Zelaschi, aunque dejó en claro desde el comienzo de la relación que la prioridad sería otra.

El último posteo de Christian Petersen (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

La última sesión de fotos que postearon juntos en Instagram se trata de un álbum de viaje a finales de noviembre. “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, citó Petersen del escritor Tagore.