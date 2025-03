La sorpresiva desvinculación de Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi

El pasado 16 de marzo, La Peña de Morfi volvió a la pantalla de Telefe en su décima temporada. Este año, el ciclo -que combina música y cocina- regresó con algunos cambios que tomaron por sorpresa a la audiencia. Por un lado, dura una hora menos de lo habitual. Por otro, Rodrigo Cascón (uno de los legendarios chefs del programa) ya no está al mando de las hornallas. Asombrado por la decisión del canal, el cocinero habló sobre su desvinculación y confesó: “No me lo esperaba”.

Ante la noticia de que Cascón no iba a formar parte de esta temporada, las especulaciones se pusieron en marcha. “Fue bajado por un tema presupuestario”; “Molestó que sea parte de Divas Play”; “Lo sacaron por un tema de rating”, fueron algunas de las versiones que comenzaron a circular fuerte. Este mediodía, el propio involucrado rompió el silencio y dio su propia versión de los hechos: “Fue como muy de golpe. La realidad es que no lo supe de entrada. Siempre arreglamos a último momento cuando arranca el año y estaba esperando para ver que íbamos a hacer. Un mes antes de que salga el programa me entero que no iba a estar. La verdad, me sorprendió porque no me lo esperaba”, reveló el famoso chef este miércoles en un móvil con Intrusos.

Mientras los conductores del ciclo de América analizaban que su presencia en el programa fue mermando de a poco, el cocinero expresó: “El año pasado estaba al principio en el programa con mi receta y después pasaba al streaming”. Tras advertir que no sabe los verdaderos motivos por los cuales la producción decidió bajarlo del clásico de los domingos, Cascón imaginó que puede deberse a un tema de presupuesto o de que “ya pasó su tiempo”. “No sé bien el por qué (...) Sé que por una cuestión de presupuesto los chicos de Dos Más Uno tampoco van a estar más. Y también bajó una hora el programa, de cinco horas pasó a cuatro”, reveló.

“Estoy muy agradecido con el canal porque durante muchos años me dieron trabajo, oportunidades. Por eso me sorprende que de un momento a otro, a tres semanas de arrancar, me digan que no voy a estar” , agregó mientras recordaba que en diciembre, cuando terminó el ciclo, se despidieron hasta este año con total normalidad.

Inmediatamente, Cascón aprovechó para aclarar que jamás lo echaron de un programa. “Han dicho muchas pavadas. Han dicho que me echaron del programa de Georgina (A la Barbarossa). Yo a Georgina la amo, la adoro. Me fui afuera y cuando empezó Gran Hermano metieron eso en el lugar de la cocina, pero no fue por un tema de rating”, explicó.

Su participación en Divas Play también fue señalada como la posible razón por la cual la señal de Martínez decida prescindir de sus servicios culinarios. “También dicen que me desvincularon porque hice cosas con Chads, que es de Divas Play. Yo soy respetuoso de mi laburo y cuando me propusieron esto hablé con Telefe y me dio el ok, así que no fue por eso”, aclaró.

“¿Cómo es tu relación con Jesica Cirio?”, preguntó alguien desde el panel. “Éramos compañeros de trabajo. Teníamos una cierta amistad de charla, de mensajes por WhatsApp; no nos juntábamos. No era que éramos amigos fuera del programa. Pero tenemos muy buena onda. Yo la quiero mucho. Es una excelente compañera”, señaló quien en un momento fue vinculado sentimentalmente con la conductora, algo que ninguna de las partes confirmó.

Jesica Cirio y Rodrigo Cascón, en uno de los tantos idas y vueltas que generaron rumores de romance Captura Telefe

Sobre los rumores de una posible relación con la conductora en el pasado, expresó: “Se ha dicho de todo. A mí me han vinculado con cada persona que ha pasado por el programa. Me vincularon con Carina Zampini, con Jesica Cirio, con cantantes solteras que venían, como Karina. Había un juego con Jesica pero no era real ni provocativo. Era un chichoneo de amistad”.

Respecto a si pudo hablar con Cirio tras la detención de su marido Elías Piccirillo, el chef contó que hace poco la saludó por su cumpleaños: “Le mandé un saludo deseándole que se solucionen las cosas pero no me meto en la vida de los demás, porque cada uno tiene sus decisiones. Uno puede estar o no de acuerdo pero cada uno decide qué hacer. Yo tengo un cariño muy grande por todo el tiempo que trabajamos juntos, fue una muy buena compañera y amiga”, lanzó quien no fue invitado al casamiento con el empresario.

LA NACION