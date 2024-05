Christina Applegate y una triste revelación sobre su juventud: “Me privé de comer durante años y años”

Escuchar

En una charla sincera con la actriz Jamie-Lynn Sigler, Christina Applegate se sinceró sobre los trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia, especialmente cuando comenzó a trabajar en la sitcom Married With Children.

“ Me privé de comer durante años y años ”, dijo Applegate en el último episodio de MeSsy, su podcast con Sigler. “Fue una tortura”, añadió. La actriz de Dead To Me, contó que “nunca antes había hablado” de su trastorno alimenticio en público. Además, reveló que su lucha con la comida y la imagen corporal se remonta a su infancia, cuando un vecino la llamaba “gorda”.

El elenco de Married with Children, la sitcom que se mantuvo al aire durante 11 años

Según contó, a los 15 años su madre la inscribió en el programa Weight Watchers, una compañía que ofrece servicios para perder peso. Justo también estaba empezando su participación en Married With Children, proyecto en el que trabajaría por los próximos diez años. “Siempre fui competitiva”, recordó Applegate, que hoy tiene 52 años. “ Si bajaba 50 kilos, mi mamá me preguntaba ‘¿Cómo lo has hecho?’, y la verdad es que tenía un desorden alimenticio. Me comía cinco almendras por día, y si comía seis, lloraba y no quería salir de casa . Eso me quedó grabado en mi personalidad durante muchos años”, continuó contando.

Al igual que su personaje en la ficción, la actriz solía usar polleras cortas y tops que dejaban su cuerpo a la vista. “ Quería que me sobresalieran los huesos, así que no comía ”, reveló admitiendo que en aquella época sufría de anorexia.

Applegate recordó que sus compañeros de elenco se preocupaban por su aspecto y su falta de apetito. "Todos en el set se asustaron mucho", dijo

Su estado físico terminó poniendo en alerta a todos sus compañeros de elenco, que poco a poco comenzaron a darse cuenta de que algo pasaba con la adolescente. “ Todos en el set se asustaron mucho porque decían: ‘Christina nunca come’. Incluso vinieron a hablarme de eso ”, contó. Además reveló que, a pesar de que le compraban ropa talle 0, ella estaba tan flaca que tenían que recortarla para que le quedara bien. “A pesar de eso, para mí era ropa enorme”, expresó.

Applegate, que fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2021, dice que recién a los 30 años comenzó a aceptar su cuerpo y sintió que podía controlar su trastorno alimenticio. Hoy, que debido a la enfermedad que padece aumentó 45 kilos, vuelve a preocuparse en exceso por su figura. “El demonio en mi cabeza está volviendo muy fuerte, y me está asustando”, confesó. “Necesito ser consciente de eso para no empezar a caer en malos hábitos que me hagan daño”.

A pesar de sus propios miedos y de su lucha, el foco principal de la actriz está en que su hija no caiga en los mismos trastornos que ella, por eso se esfuerza por no volver a la anorexia. “No quiero que mi hija me vea sin comer”, dijo. “He sido muy clara e intento no menospreciarme, pero tengo problemas de autoestima y los he tenido toda mi vida. No quiero eso para mi hija” , continuó.

Christina Applegate durante la entrega de los premios Emmy VALERIE MACON - AFP

El demonio del “qué dirán” la acompañó durante la última entrega de los premios Emmy, en enero, cuando tuvo que subir al escenario. En medio de la ovación, hizo una broma por su cuerpo. “ Hice un chiste durante los Emmy porque sentía creer lo que todos pensaban sobre mi figura, y me sentí muy humillada. Es el demonio el que me está diciendo todas esas cosas ”, agregó.

“Mi escudo de humor me mantiene bien, pero claro, por dentro sentís cosas. Cuando la gente me ve ahora como una persona con discapacidad, quiero para que se sientan cómodos, que podamos reírnos de eso”, manifestó hace unos meses durante una entrevista con el New York Times.

Además de la esclerosis y la anorexia, la actriz tuvo que enfrentarse hace un tiempo a un cáncer de mama. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección... Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”, expresó la ganadora del Emmy en agosto de 2021, al compartir el proceso que atraviesa.

