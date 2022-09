La traumática relación de Maisie Williams con su padre y cómo la actriz de Game of Thrones se animó a contar lo que estaba viviendo

escuchar

El mundo conoció a Maisie Williams cuando era tan solo una niña. Rápidamente, la actriz que hoy tiene 25 años, se robó el corazón de todos con su interpretación de Arya Stark en la saga de Game of Thrones. Lo que el público no sabía es que detrás de su carisma y su talento frente a las cámaras, la joven vivía situaciones traumáticas dentro de su hogar.

Entre lágrimas, la británica habló de la complicada relación que tuvo con su papá y cómo eso la marcó de por vida. “ De pequeña, antes de los ocho años, tuve una relación traumática con mi padre. Y no quiero hablar mucho de ello porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia ”, explicó durante una charla con el podcast The Diary Of An CEO.

“Realmente consumió gran parte de mi infancia. Desde que puedo recordar, he tenido muchas dificultades para dormir”, reconoció al mismo tiempo que las emociones invadían su cuerpo. “Creo que muchas de las cosas traumáticas que sucedían no me daba cuenta de que estaban mal. Pero lo sabía, de algún modo. Miraba a otros niños y me decía: ‘¿Por qué no parecen entender este dolor, o este miedo, o este temor? ¿Dónde está la alegría, cuándo llega para mí?’”, agregó entre lágrimas.

Maisie Williams como Arya Stark en Game of Thrones Archivo

Williams contó que de pequeña vivía con una “sensación de fatalidad inminente” y sentía todo el tiempo que algo malo iba a suceder, que no sabía cómo sentirse feliz. “Tenía esa sensación y no sabía cómo hacerla desaparecer”, reconoció la actriz y sumó a su reflexión: “Hay un período de tu infancia en el que las cosas pueden frenar o alterar para siempre lo que vas a ser”.

La actriz, que creció junto a su madre Hilary y sus tres hermanos, James, Beth y Ted, contó que su mundo cambió a los ocho años gracias a una maestra que le preguntó qué le pasaba y logró que la niña descargara sus emociones en una extensa charla.

“ Cuando tenía unos ocho años se produjeron una serie de acontecimientos bastante complejos, pero básicamente había llegado a su punto álgido . Yo estaba en la escuela y tenía muchas dificultades”, recordó. “Una profesora me llevó a la sala de profesores, me preguntó qué había pasado y me preguntó: ‘¿Tenés hambre?’. Yo le respondí que sí. Me consultó si había desayunado, le dije que no y luego me preguntó si normalmente desayunaba”, continuó.

“La maestra estaba haciendo las preguntas correctas. Ese día mi madre vino a la escuela y me recogió, era la primera vez que todas las puertas estaban abiertas y todas estas cosas que estábamos viviendo estaban sobre la mesa ”, confesó aún emocionada.

A pesar de todo lo que vivía puertas adentro, la pequeña Williams no podía entender la razón por la que la separaban de su papá. La joven reconoció que se sentía “adoctrinada”, como si estuviera en una “secta de niños”. “Todavía quería luchar y decir que estas cosas no estaban mal, que solo estaban tratando de alejarme de mi padre y que eso estaba mal”, explicó. “ En cierto modo me adoctrinaron, creo que por eso estoy obsesionada con las sectas, porque lo entiendo... Estuve en una secta infantil ”.

“Al principio luché mucho contra ella y todo mi mundo se puso patas arriba”, recordó. “Pero después estaba muy contenta de no tener que ver más a mi padre, aunque eso iba en contra de todo lo que había conocido. Podés sentirte muy libre y, al mismo tiempo, esa condena inminente sigue ahí”.

Durante la charla, la actriz dijo que quiere entender mejor las motivaciones de su padre y admitió que solía pensar que era su culpa todas “las cosas malas” que sucedieron cuando era niña. “Para ser sincera, he pensado mucho en esto. No es por mi culpa que estas cosas malas hayan sucedido cuando era chica. Pensaba que sí. Pensaba que había algo inherentemente malo en mí, que podía ser cualquiera el que experimentara el dolor. Eso me hizo interesarme más en hacerme preguntas del tipo: ‘¿Qué pudo pasar para que maltrataras a tus propios hijos? ¿Qué te pasó de niño? ¿Le arrancabas las patas a los bichos que veías? ¿Aprendiste así todo esto?’. Eso es lo que siento ahora sobre él. Haría un documental fascinante con esta historia”, culminó.