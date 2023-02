La triste carta de Malena Figó para su marido, Claudio Da Passano, a días de su muerte: “Siento mucho dolor, te amo infinito”

escuchar

A pocos días de la muerte del actor Claudio Da Passano, la actriz Malena Figó, quien fue su pareja durante dos décadas, dedicó al intérprete emotivas palabras que compartió en las redes sociales. El artista falleció a finales de enero a los 65 años.

Bajo el título “carta de amor”, Figó subió a su cuenta de Instagram una serie de publicaciones con imágenes junto a su compañero y la hija de ambos. “¿Cómo se hace para escribir?”, se pregunta al comienzo de la misiva la actriz en estos momentos de dolor frente a la pérdida.

“Acá frente una hoja en blanco: nada y todo a la vez. Nuestros 20 años juntos, entonces empiezo por el principio”, relata. Y acto seguido se remonta al comienzo de la relación para contar cómo surgió el vínculo amoroso en la pareja. “ Nos conocimos haciendo una obra de teatro, [él] fue el que menos ensayó porque se fue un actor antes de estrenar. Vino al primer día en muletas, habrá ensayado cinco días y estaba maravilloso: me deslumbró ”, contó Malena respecto a los primeros momentos compartidos junto al actor de Argentina, 1985.

Y continuó: “Empezamos a charlar en la puesta de luces, él dice que sintió un campanazo, yo me enamoré escuchándolo tocar el piano entre cajas, hacer el ritmo de batería con sus hermosos dedos, de sus piropos pedidos a su ferretero del barrio, de cruzarme durante la función en el escenario para regalarme una cartita o una flor, de las caminatas que armaba con el elenco para terminar comiendo un asado”.

Frente a estos primeros contactos, la actriz tomó la iniciativa y un día lo llamó por teléfono. “Me atendió el contestador, él dice que de la emoción se quedó paralizado y no pudo levantar el teléfono”, recuerda hoy la intérprete. Sin embargo, aquel gesto tuvo su efecto y llegó el día en que Claudio invitó a Malena a la cancha a ver un partido entre River y Newells. “Pero resultó ser que era en Rosario y no podía suspender la invitación. Había que conseguir un auto. ¡Y Claudio lo hizo!”, compartió. En el viaje, la actriz recuerda que hablaron muy poco mientras sonaba un cassette de fondo, un día de verano.

“Fue ahí, mirando el río y tomando clericó, que me dijo: ‘¿Queres ser mi novia?’”, continuó con el relato. “Yo, haciéndome la canchera, le dije: ‘Ay, ¿qué es ser novia?’. Y nos besamos. Pero a las horas le dije: ‘¿Me vas a cuidar?’. Me pidió casamiento un día de lluvia en el baño de su casa. Hubo pedido de mano también con cena familiar. Fiesta de casamiento en un teatro, creo que fue la fiesta más hermosa que viví ”, recordó la actriz.

Malena Figó y Claudio Da Passano en El reproche

Figó cuenta que ella y su pareja fueron compañeros en más de diez obras teatrales y concretaron proyectos juntos. Sobre lo aprendido junto al actor, destaca: “Siempre admiré su visión tan hermosa de la vida, él me sacaba miedos, inseguridades, me daba confianza en este oficio, era sabio el ‘Dapa’…”, menciona. Y agrega: “ El disfrute era su palabra: lúdico, aventurero, viajero, soñador, astronauta… Recorrimos mucho juntos, tanto que nos fuimos a Ucrania a ser padres: sí, nos costó, pero lo logramos. Somos papás de nuestra maravillosa Vica, que nos hizo plenos. Llegamos a ser seis en casa: Vica, Dapa Cooper, Lulú, Rico y Male, y me decía y nos decíamos: ‘La felicidad está acá, es esto’ ”.

En su emotiva carta, la intérprete repasó algunas de las últimas reflexiones que escuchó de boca de su marido. “Hace poco me dijo que había encontrado su actor, esa búsqueda que en algún momento aparece: su talento, su juego, la importancia en la palabra, su cuerpo, su ángel. Teníamos muchos proyectos, viajes, sueños, seguir creciendo juntos”, expuso.

Figó se consuela, sin embargo, al pensar que su gran amor fue “feliz”, aunque ello no impide el sufrimiento tras su partida. “No entiendo nada, sé que vivimos un hermoso amor, transparente, de acompañarnos y de construir”, se repite .

Malena cuenta que el espacio era una de las grandes pasiones para De Passano. Y, mirando al cielo, se dirige a él con un “¡Dale! Dame una señal para saber si estás en otro planeta o en alguna estrella ahí, mirándonos, a tus chicas, y a tus perros”.

Finalmente, concluye: “Yo seguiré siendo tu estrella, tu constelación, tu nave espacial. Fuiste el mejor papá para Vica. Siento mucho dolor. Gracias familia, amigos, a todos los que me envían sus mensajes de amor. Te amo infinito, Da Passano”.

Integrantes de la comunidad artística como Julieta Díaz, Celeste Cid, Jean Pierre Noher, Marina Glezer o Pilar Gamboa reaccionaron a las palabras de Figó con emotivos mensajes de ánimo.

Hijo de María Rosa Gallo y Camilo Da Passano y hermano de la actriz Alejandra Da Passano, Claudio supo construir una larga trayectoria, en la que transitó tanto el drama como la comedia. Malena Figó es hija de Elena Petraglia y Daniel Figueiredo, y hermana de María Figueras. “Tenemos las mismas imágenes de chicos, de ver a nuestros padres trabajar, de correr por los teatros, eso nos identifica, compartimos un pensamiento parecido sobre la profesión”, reconoció ella cuando estrenaron El reproche, obra de Víctor Hugo Morales que tenía previstas algunas funciones en Mar del Plata. Claudio y Malena son los padres de Vica, una adolescente que prefiere dibujar en vez de ser actriz.

Da Passano completó su formación con José Bove, Rubens Correa, Agustín Alezzo, María Esther Fernández y Joy Morris. Una de sus primeras apariciones en televisión fue junto a su madre, en la ficción Dos en la ciudad. El teatro ocupó un gran lugar en su vida.

Claudio Da Passano (derecha) junto a Peter Lanzani y Ricardo Darín en Argentina, 1985

En 1983 debutó en el Teatro Nacional Cervantes con una obra de La Banda de la Risa, grupo clave de la época del que también formaron parte Claudio Gallardou, Diana Lamas y Tony Lestingi. En los inicios de este colectivo presentaban unas rutinas de circo en diferentes plazas de la ciudad. Con el paso del tiempo, esos obras en las que revisitaban el legado de las artes circenses pasaron a formar parte de la programación de salas alternativas, públicas y comerciales y de diversos festivales internacionales. Durante ese período, ese renovador colectivo teatral del que Da Passano era parte estrenó títulos como Fausto… o rajemos que viene Mefisto y Martín Fierro.

LA NACION