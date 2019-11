Pablo Turrión tuvo un fugaz paso por la televisión de la mano del programa Zap, el ciclo que en el 2002 conducía Marcelo Polino por Azul TV Crédito: Captura de pantalla

Corría el año 2002. Marcelo Polino conducía en Azul TV un ciclo que muchos aún recuerdan: Zap TV, el primero de los ciclos dedicados a los "mediáticos". Un programa que, acorde con esos tiempos de crisis, disponía de muy poco presupuesto pero que desbordaba de personajes e ideas disparatadas. Allí, Pablo Turrión se transformó en "El Larva", el compañero inseparable de Guido Süller.

Hoy, 17 años después, la noticia de su muerte sorprendió a los fanáticos de aquel ciclo, pero también a su socio televisivo. "Murió a los 39 años. Ayer lo velaron y en el lugar estaban solamente el tío y la hermanita. Nadie más. Hoy lo enterraron. Yo me enteré hoy a través de las redes, pedí información y un familiar suyo se comunicó conmigo para confirmarlo", le contó Süller a LA NACION.

Emocionado, su excompañero accedió, además, a recordar cómo se conocieron. "Teníamos un amigo en común. Fue él el que me dijo que conocía a un pibe que podía servir para el programa. Acepté que lo trajera para ver si funcionaba y cuando lo ví me encantó. Dije: 'Este es un personaje tremendo para la tele'. Y ya en su primer programa me cantó la famosa canción ("Dame una G, dame una U..."). ¡No lo podía creer! Es el día de hoy que todos lo recuerdan y me preguntan por él", recordó.

Süller contó, además, cómo fue la vida de su amigo luego de aquel éxito. "Pasaron los años, él tuvo una vida muy desprolija, de muchos excesos... Además, no tenía muchos amigos y le costaba conservar los trabajos", contó.

En 2016 Turrión reapareció fugazmente en los medios luego de que se viralizara un video en el que se lo veía vendiendo alfajores en un tren. "Estoy trabajando en la línea Mitre vendiendo diferentes productos, y con eso me gano la vida... No es una fiesta pero cada noche, cuando me siento a comer, sé que lo que como me lo gano con mi esfuerzo", contaba en Infama. "Antes estuve trabajando en una empresa, en sistemas, pero me terminaron desvinculando por un problema de adicciones. De todos modos estoy muy agradecido porque me 'aguantaron' mucho tiempo, pero ya no dio para más", relataba por entonces.

Sobre su pasado mediático, Turrión no renegaba de ningún modo del personaje que lo lanzó a la fama televisiva: "La gente me reconoce pero tiene buena onda. 'El Larva' no era un personaje agresivo, le sacaba una sonrisa a la gente, no era alguien que molestara. Pero yo tenía 18, 20 años y no sabía manejar ni la fama, ni las agresiones que recibía dentro del propio medio".

Süller contó que Turrión estaba enfermo desde hacía largo tiempo, pero que no se cuidaba "y estaba cada vez más solo": "Se murió su mamá, hace poco más de dos años, y hace tres meses se murió el papá. Así que se quedó él con la hermanita, de 15 o 16 años. Como ya no le ofrecían trabajo ni conseguía nada acá, después de que murió el papá se fue a Chile. Estuvo ahí hasta que se sintió tan mal físicamente que llamó a su tío y le pidió por favor que le comprara un pasaje para volver a Buenos Aires. El tío se lo compró y cuando lo fue a esperar a Ezeiza y vio en el estado en el que estaba prácticamente lo llevó en el momento al Hospital Fernández". Allí pasó sus últimos días, hasta que el miércoles murió.

"Él le hizo esbozar una sonrisa a los argentinos en las épocas del corralito, cuando el país estaba muy triste. La gente prendía la televisión y veía ese zoológico de mediáticos que era Zap TV, y él era uno de los reyes. Por eso, no merece ser olvidado, porque es muy difícil encontrar a otro como él, con su gracia y su originalidad", destacó Süller, emocionado.