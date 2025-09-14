La TV Pública se renueva: empiezan los programas de Cucho Parisi y Diego Ramos y vuelve Cocineros argentinos

A pesar de que el año televisivo está en su tramo final, los canales de aire sigue intentando atraer público con estrenos y novedades. La pantalla de la Televisión Pública prepara tres estrenos para los próximos días, con diferentes perfiles. Por un lado, renueva parte de su prime time y, a su vez, regresa un ciclo histórico de la emisora.

Desde este domingo a las 21, todos los fines de semana, llega una propuesta musical conducida por Cucho Parisi, Jimena Grandinetti y Maxi Pardo: Hay música siempre. El programa nace como un gran show musical que le dará espacio a artistas consagrados y emergentes.

Este es el debut en la conducción televisiva de Gustavo “Cucho” Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes. El cantante comenzó su carrera en 1986 y junto a algunos amigos creó la mítica banda, que por estos días está celebrando los 30 años de su emblemático álbum Mi vida loca.

Maxi Pardo arrancó su carrera como cantante solista en 1999 y recorrió escenarios locales e internacionales. Varias de sus canciones fueron cortina de telenovelas y programas de televisión. Jimena Grandinetti, en tanto, fue durante años parte del staff de la señal de cable Todo Noticias y, como actriz, participó de varias obras de teatro.

Ellos estarán acompañados, todos los domingos, por La Banda del Filet, integrada por Diego Zilberberg en dirección y teclados, Daniel Corrado en batería, Facundo Ciminelli en bajo, Nicolás de Carli en guitarra, Juan Huertas en guitarra y voces y Victoria Racedo en voz. La propuesta busca entretener y a la vez visibilizar a nuevos talentos de todo el país. “Va a ser una locura, les va a encantar a todos”, adelantó el flamante conductor.

Diego Ramos desembarca con programa diario

Desde este lunes a las 21.30, Diego Ramos debuta en el prime time del canal estatal con una propuesta de entretenimiento. Junto a Majo Martino, conducirán un late show llamado La noche es nuestra. Los anfitriones convertirán el estudio de televisión en un bar donde recibirán invitados especiales, todas las noches, para conversar sobre sus carreras y, a su vez, hablar del costado más desconocido de sus vidas. Con espíritu federal, el ciclo contará con humor, un cocinero que preparará todo tipo de platos para las visitas, un bartender y un DJ, con música en vivo.

Con el clima de un after office, además habrá espacio para nuevos talentos, stand up y un repaso de lo mejor y lo peor del día. El público de todo el país podrá participar de juegos interactivos y encuestas sobre temas de debate del programa. La primera invitada será Carmen Barbieri y seguramente dejará mucha tela para cortar.

Cocineros argentinos vuelve en horario vespertino

El clásico ciclo de cocina que debutó hace más de 15 años en la Televisión Pública, vuelve en el horario de las 18, tras su sorpresiva salida en 2024. Con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con algunos colaboradores históricos y nuevos talentos, desde los primeros días de octubre estará al aire. Después de su breve paso por América, se encenderán nuevamente las cocinas en el canal que lo vio nacer.