MasterChef Celebrity: el pícaro pedido de Andy Chango a Wanda Nara, que rompió la tensión en una noche de eliminación

Media hora antes del horario habitual, esta vez a las 21:30, comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Como es regla en las noches de delantales negros, la tensión se percibía en el aire, y así lo sintieron los cocineros que buscaban quedar en competencia. Quienes debían superar la compleja prueba de la velada eran Claudio “Turco” Husain, Emilia Attias, Rusherking, Evangelina Anderson, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez.

“Cuando esta edición termine quedarán trece participantes” aseguró Wanda Nara, y agregó dirigiéndose a los jurados: “Cuando empiezan a quedar pocos participantes, ustedes evalúan con más detenimiento”. En medio de caras de sufrimiento entre todos los jugadores, Andy Chango se animó a desafiar a Wanda y decirle que a él le gustaría conducir. Tentada ante la idea, Nara lo invitó a ensayar cómo sería su estilo de conducción, y sin dudarlo Chango exclamó: “Buenas noches, hoy tenemos gala de eliminación. Vamos a despedir a un concursante, en una gala muy terrible en la que vamos a sufrir y padecer torturas”. Pero entre risas, Wanda le retrucó: “¡Un poco más de ritmo, ahí ya cambiaron de canal!”.

Al momento de explicar la prueba de la velada, los especialistas invitaron a los concursantes a abrir las cajas que tenían en sus estaciones, y en ese momento todos descubrieron que debían cocinar codorniz. Allí fue cuando Germán Martitegui explicó: “Hoy tienen ingredientes de menor tamaño a los habituales, denominados baby. Todos son tiernos y muy delicados”.

Después Donato de Santis agregó: “Les vamos a otorgar 60 minutos para hacer un plato libre, utilizando los ingredientes de la caja”. Mientras que Damián Betular agregó: “Más allá de los ingredientes que elijan, presten mucha atención porque de eso va a depender el plato que construyan. Tómense el tiempo para el emplatado”. Con mucha picardía, Andy entonces le pidió a Wanda que “le pelara los huevitos”, en referencia a ingrediente de la codorniz, y ella se comprometió a ayudar.

Sin perder ni un instante, los participantes comenzaron a idear platos que pudieran impresionar a los miembros del jurado, a medida que se las ingeniaban para manipular los pequeños ingredientes. Betular, Martitegui y De Santis estuvieron muy presentes en todas las estaciones, procurando ayudar a los concursantes en las dificultades con las que se encontraban frente al preparado de la codorniz. Evangelina Salazar, que no come carne, lo pasó especialmente mal durante la preparación, al punto de sentir ganas de vomitar.

Durante la prueba, Chango le recordó a la conductora su promesa y ella cumplió su palabra. Luego de algunos minutos, Andy la liberó y muy agradecido le dijo: “Sos muy buena pelando huevos”.

Cuando la situación parecía no ser más difícil, sonó la temida chicharra y Martitegui anunció: “Queremos comer una bruschetta perfecta de mortadela. La van a tener que ejecutar inmediatamente, y traer adelante”. Pocos minutos después, el Turco se convirtió en el ganador de esa prueba, una victoria que le permitió obtener la ayuda de los tres especialistas.

Cuando llegó la degustación, fue Emilia la encargada de romper el hielo con su codorniz con puré de berenjenas, y luego de dar un golpe sobre la mesa, Betular consideró: “No tengo nada bueno para decir… ¡solo cosas maravillosas! El punto de la codorniz y el sabor están impecables. Lo único es que la salsa no está, eso me brota un poco, pero me gana lo positivo del plato”.

Evangelina presentó pata y muslo de codorniz con verduras baby grilladas y huevos fritos, y Germán expresó: “Es un plato de un restaurant. La salsa está espectacular, la codorniz está muy bien cocida, la piel está bien. Felicitaciones”. Por su parte, Miguel Ángel hizo una codorniz a la manteca y miel, con remolachas y zanahorias glaseadas, sobre la que Donato apuntó: “La codorniz está cocida, pero no tiene la sal y los condimentos justos. Queda un poquito más que hervida, y la verdura no llama mucho la atención. Arrancaste bien, pero el motor después se quedó”.

Andy Chango se la jugó e hizo un coq au vin, o sea, una codorniz al vino, y Donato evaluó: “Es muy sofisticada. Está muy bien, porque no tiene la acidez del vino, está muy buena, tiene brillo y personalmente me gusta”. En una línea similar, Martitegui subrayó: “Otra vez una buena salsa, aunque los vegetales me parecen un poco maltratados”.

Rusherking llevó una codorniz con choclos y hongos grillados, pero no recibió la mejor devolución cuando Betular sentenció: “La salsa está un poco pesada, de sabor intenso”. Por último, el Turco apostó por una codorniz con salsa de vino, miel y ciruelas pasas, que recibió los elogios de los especialistas.

Al momento de destacar a los mejores platos de la noche, el jurado distinguió a Evangelina y a Emilia. En lo referido a los peores resultados, Rusherking y Miguel Ángel quedaron en la cuerda floja, siendo finalmente expulsado el músico.