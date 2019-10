Lali Espósito habló del pedido de detención de Juan Darthés

Lali Espósito habló del pedido de captura de Juan Darthés

Thelma Fardin ayer dio una conferencia de prensa en la que habló sobre el estado de situación de la causa que lleva adelante en Nicaragua contra Juan Darthés por violación, tras darse a conocer el pedido detención del actor por parte de la fiscalía. Lali Espósito fue consultada al respecto y opinó: "Me da alergía por Thelma".

En una nota con el ciclo Involucrados, Lali explicó: "Celebro que haya Justicia para quien la estaba pidiendo, que en este caso es Thelma. Es un tema delicado (...) A partir de ahora tiene que seguir siendo abordado con respeto. Para mí no hay festejo por la persona denunciante, por Thelma que la conozco".

"Me da alegría por Thelma, por todas las que a partir de este hecho se han animado a contar cosas (...) fue a pedir Justicia y tuvo la valentía de irse a otro país siendo tan chica a enfrentar los comentarios de mucha gente que no entendían la situación y dijeron cosas hirientes. La verdad que se la bancó fuerte y por eso estuvimos ahí con ella", cerró la cantante.

Lali Espósito habló del pedido de captura de Juan Darthés - Fuente: América TV

Video

El miércoles la justicia de Nicaragua decidió acusar formalmente a Darthés por "violación agravada", a partir de la denuncia radicada en su contra por Fardin, en diciembre pasado. Por esto, la fiscalía solicitó la captura internacional del actor, que se encuentra actualmente viviendo en Brasil. En caso de que la justicia nicaragüense lo encuentre culpable, el actor podría recibir una pena de 12 a 15 años de prisión.

Sobre Axel y Tini

Lali también fue consultada por lo que ocurrió en la presentación del Festival Únicos en Madrid ante la prensa, cuando se notó cierta incomodidad de Tini Stoessel con Axel. "Yo no vi nada porque justo cuando estábamos haciendo un móvil con Morfi [el ciclo de Telefe] me puse a hacer de notera (...) Pero sé que Tini y él ya dijeron que no fue nada. Es lo único que puedo decir", explicó la artista. [Para el momento de la nota, aún no se había difundido la noticia de la denuncia por abuso sexual contra Axel en Río Negro.] .