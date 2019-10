Thelma Fardin dará una conferencia de prensa tras el pedido de detención internacional contra Juan Darthés por violación Fuente: LA NACION

"Hoy estamos más cerca de la Justicia. En la investigación que se llevó a cabo por mi denuncia, se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por violación agravada", dijo hoy Thelma Fardin ante los medios en una conferencia de prensa que dio tras la acusación formal y pedido de detención de Juan Darthés por violación por parte de la fiscalía de Nicaragua.

Junto a su abogada, Sabrina Cartabia, y con el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, Fardin explicó en una conferencia de prensa esta mañana, en El Picadero Teatro: "Este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, y solo el 1% obtiene condena".

"Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Aún cuando nos sentamos y damos todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y re victimizadas. El problema es sistémico", señaló.

Y destacó: "El poder judicial no contempla los tiempos de las víctimas ni ha desarrollado estándares de pruebas para este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción sino la regla. Soy una de las miles de niñas en Nicaragua y otros países de la región que sufren la violencia".

Fardin, tras el pedido de captura de Darthés: "En Nicaragua el abuso prescribe" 10:28

Por otra parte, agradeció al Colectivo de Actrices Argentinas por haber escuchado su vivencia: "Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Sobre todo gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente cuando la Justicia no las amparaba. No solo eso, sino que les dio herramientas a su victimario para llevarlas a ellas al banquillo de las acusadas. Calu debió defenderse en la justicia civil y afrontar una denuncia por daños y Anita fue denunciada por la justicia penal por calumnias e injurias y aunque la justicia decidió sobreseerla, el abogado de Juan Darthés apeló".

La Justicia en Nicaragua. En ese país los casos por violación prescriben, no obstante, la denuncia sigue su curso. Debido a que Darthés hoy por hoy vive en Brasil, Cartabia pidió que sea la Justicia de ese país la que siga con el proceso para ayudar a la extradición: "Así que le pedimos por favor, a las mujeres abogadas brasileñas que puedan darnos una mano con la causa (...) Tenemos una acusación por parte de la fiscalía especializada, además solicitaron un pedido de captura y alerta roja. El juez debe resolver esto en un plazo de 24-48 horas, en breve. Una vez que esto suceda, si el juez acepta, pide la extradición a Brasil".

Además Cartabia agradeció a la abogada que representa a Thelma en Nicaragua, Eilyn Cruz Rojas, que logró llevar a esta instancia la denuncia.

Ayer, la justicia de Nicaragua decidió acusar formalmente a Darthés por violación agravada, a partir de la denuncia radicada en su contra por la actriz Thelma Fardin, en diciembre pasado. Por esto, la fiscalía solicitó la captura internacional del actor, que se encuentra actualmente viviendo en Brasil. En caso de que la justicia nicaragüense lo encuentre culpable, el actor podría recibir una pena de 12 a 15 años de prisión.

En la gacetilla donde se informaba que la actriz daría una conferencia de prensa tras la determinación de la justicia nicaragüense, se detallaba: "A partir de la denuncia de Thelma Fardin las consultas al programa Víctimas contra la violencia aumentaron un 1240% en 48 horas. Este hecho marca un precedente histórico, teniendo en cuenta que el 97% de las denuncias por violación no prosperan. El movimiento de mujeres con independencia del Estado y de las iglesias nos ponemos de pie y hacemos oír nuestras voces".

La denuncia contra Darthés

El 11 de diciembre de 2018, en una conferencia organizada por el colectivo Actrices Argentinas, Fardin dio a conocer públicamente que había presentado una denuncia contra Darthés, por un hecho que habría ocurrido en 2009. "Estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años", relató, notablemente conmovida. Luego contó cómo él comenzó a besarle el cuello y, pese a su negativa, la tiró en la cama y la penetró.

"Le dije: 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó", añadió Fardin, que relató que cuando un empleado del hotel golpeó la puerta de la habitación, aprovechó la distracción para escapar.

Horas más tarde de que se hiciera pública la denuncia en su contra, el actor rompió el silencio a través de una entrevista televisiva. "Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso", dijo desde su casa en Nordelta. "Yo nunca violé ni acosé a nadie. Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave; yo le dije: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio' [y mencionó al actor Juan Guilera]. Le dije que mis hijos tenían la edad de ella. La saqué de la habitación; le dije: 'Salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto", contó.

Semanas después, el actor se mudó junto a su familia a San Pablo, Brasil, en donde hoy por vive con su mujer. De hecho, no asistió a las audiencias de conciliación por la denuncia por calumnias que le hizo contra Anita Co, actriz que lo había acusado públicamente de abuso. El pasado 4 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sobreseyó a Co. La decisión se fundamentó en la "falta de interés" del actor en seguir adelante con el proceso que él mismo había iniciado. Sin embargo, horas después, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, presentó "un recurso de apelación".