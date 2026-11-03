Lali Espósito le contó a Moria Casán cómo vivió su boda con Pedro Rosemblat

Poco después de celebrar su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito empezó a responder los saludos de quienes le hicieron llegar su cariño a la distancia. Una de las personas que la felicitó fue Moria Casán. En un mensaje cargado de afecto, la cantante le agradeció el gesto y compartió con ella algunos detalles de la fiesta: “Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador”.

Lali y Moria en el videoclip del tema de Lali "¿Quénes son?" Instagram @lali

La One compartió el intercambio en su programa de eltrece. Allí, Nazarena Di Serio leyó las palabras que le había dedicado la artista a la conductora, con quien mantiene un vínculo de admiración y cariño: “Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día de mensajes de cariño. Te quiero”, comenzó el breve texto de Lali.

La cantante también compartió con la exvedette su alegría por lo que vivió junto a su flamante esposo durante el festejo. “Fue precioso. Estamos recontentos. Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, contentos, bebiendo y danzando”, contó.

La respuesta de Moria llegó en otro lenguaje: una serie de stickers con los que acompañó las palabras de la recién casada. El intercambio se conoció después de que la conductora explicara al aire por qué no había asistido al casamiento y aclarara cómo es su relación con la intérprete de “Disciplina”.

Qué dijo Moria Casán sobre su ausencia en la boda

La ausencia de Casán había generado preguntas por los trabajos que compartió con Lali y las públicas muestras de afecto entre ambas. El lunes temprano, durante el pase con el noticiero de eltrece, la conductora confirmó que no había recibido una invitación, aunque enseguida aclaró que eso no le había causado malestar.

“No tenemos amistad, tenemos la mejor”, explicó más tarde en su programa. Según señaló, las une el cariño, pero no mantienen el contacto cotidiano de dos amigas. Por eso, consideró natural que la cantante celebrara con su círculo íntimo, del mismo modo que ella tampoco la convocó a su cumpleaños.

Para describir el vínculo, recordó su participación en “¿Quiénes son?”, la canción de Lali que incorporó su célebre frase. También mencionó la visita de la artista a su podcast y un encuentro en su casa junto al equipo de la cantante. De esas experiencias destacó tanto el trato que recibió como lo bien que se había sentido trabajando con ella.

Una celebración íntima en el corazón de San Telmo

Lali y Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona de San Telmo, con la organización de Claudia Villafañe. La ceremonia civil comenzó alrededor de las 15 en el jardín. Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Juliana Gattas, Mery del Cerro, Dillom, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una casona de San Telmo

La pareja mantuvo en reserva la fecha y el lugar hasta poco antes del festejo. Para ingresar, los invitados debían presentar un código QR que habían recibido por correo electrónico. El deseo de preservar la intimidad también encontró apoyo entre las fanáticas de la cantante: en sus grupos circuló la propuesta de evitar acercarse a la casona para que pudiera disfrutar de la jornada.

Lali, Pedro y la particular torta de la boda

La fecha elegida, además, tuvo un guiño a su historia: se conocieron personalmente en una fiesta de Halloween, después de intercambiar mensajes por redes sociales. Tres años más tarde, volvieron a celebrar un 31 de octubre, esta vez como marido y mujer.

Después de la boda, compartieron un álbum en Instagram con imágenes de la ceremonia y la fiesta. Lali llevó un vestido blanco largo y Pedro eligió un traje en beige claro con camisa blanca. “Fuimos inmensamente felices”, escribieron junto a las postales. También agradecieron los buenos deseos de quienes los acompañaron a la distancia, entre ellos Moria, que recibió por privado el relato entusiasta de la novia.