Una de las grandes ausentes: Moria Casán reveló por qué no fue al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Entre las fotos, los invitados y los detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, también hubo lugar para preguntarse por algunas ausencias. Una de ellas fue la de Moria Casán, con quien la cantante compartió grabaciones, entrevistas y públicas muestras de admiración.

Este lunes, la conductora despejó la incógnita sobre su faltazo y explicó cómo es el vínculo entre ambas: “No me invitaron. Pero, chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños”, aclaró.

Moria y Lali Instagram @lali

La consulta llegó durante el pase con el noticiero, cuando le preguntaron si había tenido un casamiento el fin de semana. Moria contó que había trabajado y descansado, y enseguida celebró la noticia: “Se nos casó nuestra Lali”. También comentó algunos de los detalles del festejo que habían trascendido, hasta que llegó la pregunta de forma directa: “¿Te invitaron?”.

“No, no me invitaron”, confirmó sin vueltas “La One”. Lejos de expresar un reproche, explicó que el cariño entre ellas no implica que compartan su vida cotidiana. “No soy amiga de Lali”, señaló. “No tenemos esa reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono”, agregó, aunque contó que mantienen intercambios ocasionales y que le mandó un mensaje para felicitarla por privado.

Para Casán, no había obligación de incluirla en la celebración. “Tampoco creo que me tenga que invitar”, sostuvo. Cuando desde el noticiero señalaron que había sido un festejo íntimo, fue más allá: aseguró que, aunque la fiesta hubiera sido más grande, su reacción habría sido la misma. “Yo, si no soy amiga de alguien, no invito a algo íntimo”, explicó.

Ante la pregunta de si se había ofendido, respondió sin vueltas: “¿Pero cómo me voy a ofender? Al contrario, siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto, que me admira tanto, que me llamó para participar con ella en una canción, ‘¿Quiénes son?’”.

Su relación con Lali

Más tarde, ya en su programa, Moria retomó el tema para evitar que su ausencia se interpretara como un desaire de la artista. “No tenemos amistad, tenemos la mejor”, resumió. Luego recordó las experiencias que habían compartido: la convocatoria para ser parte de una de sus canciones, la visita de Lali a su podcast y el encuentro en su casa, adonde la cantante llegó acompañada por su equipo.

“La pasé bomba”, aseguró sobre el trabajo que hicieron juntas. También destacó el cariño con el que la trataron y volvió a marcar la diferencia entre una buena relación profesional y una amistad. “Eso no significa que seamos amigas y me parece perfecto”, sostuvo.

Moria con Lali Captura de pantalla

La conductora quiso dejar en claro, además, que su explicación no escondía una crítica a la flamante novia. Recordó que ella tampoco la había invitado a su cumpleaños por el mismo motivo: no forman parte del círculo íntimo de la otra. “Hizo una cosa chiquita”, señaló sobre la boda.

Cuando Amalia Guiñazú observó que el festejo había sido coherente con la personalidad de los novios, Casán coincidió. “Es como un día común de ellos con su núcleo de siempre”, describió, y celebró que hubieran elegido reunirse con sus afectos para festejar su historia de amor.

Un casamiento con el círculo íntimo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una casona de San Telmo

Lali y Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona de San Telmo, con una celebración organizada por Claudia Villafañe. Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Juliana Gattas, Mery del Cerro, Dillom, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu. La pareja había mantenido en reserva la fecha y el lugar hasta poco antes de la boda.

Después del festejo, los recién casados compartieron una publicación conjunta en Instagram con imágenes de la ceremonia, la libreta de casamiento y distintos momentos de la fiesta. “Fuimos inmensamente felices”, expresaron. También dedicaron un mensaje a quienes los acompañaron desde lejos: “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”.