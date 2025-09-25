Larry Wilcox, protagonista de CHiPS, sobre su relación con Erik Estrada: “Era el mayor egoísta imbécil que conocí”

Fue uno de los programas más exitosos de finales de los años setenta y principio de los ochenta y, en gran parte, la química entre sus dos protagonistas fue esencial para que CHiPS alcanzara se ubicara entre las preferencias de los televidentes de todo el planeta. Sin embargo, según reveló uno de ellos esta semana, se odiaban en la vida real.

Larry Wilcox, el actor que interpretó al oficial motorizado Jon Baker en la recordada serie, fue entrevistado esta semana en el podcast Still Here Hollywood y dio algunos indicios de cómo era su conflictiva relación con Erik Estrada. “Vos y Erik tuvieron una química tremenda al aire”, señaló el anfitrión, Steve Kmetko, dejando la puerta abierta para una inesperada confesión.

Chips - Erik Estrada y Larry Wilcox Imdb.com

“Sí, claro que sí. Somos actores”, respondió Wilcox, riendo con ironía. Y entonces, explicó que en ese momento pensaba que Estrada era “el mayor egoísta imbécil” que se había cruzado. “Lo soporté porque esta serie no se trataba de mí. Así que me vi en la encrucijada de superarlo o tomar una determinación. Sabía que tenía que encontrar una solución y ser resiliente, pero de ninguna manera podía dejarme llevar por esa toxicidad. Pensé: ‘Quizás sea tu culpa, quizás sea culpa de él, pero no te dejes llevar por eso”, recordó.

En la serie, Estrada interpretó al oficial Frank Poncharello, un personaje muy diferente al suyo, alegre, canchero y gracioso, cualidades que le permitieron a su compañero hacer cierto despliegue de su histrionismo. El programa se estrenó en los Estados Unidos en 1977 y ese mismo año, Estrada se convirtió en estrella.

Y, según cuenta Wilcox, ese estrellato repentino se le subió a la cabeza. Tras cinco temporadas y un gran éxito, Wilcox recibió una llamada de su agente, quien le dijo que había estado hablando con el ejecutivo de la NBC, la cadena que emitía el programa, Brandon Tartikoff. “Me dijo: ‘Le encanta tu trabajo, pero te van a dejar ir de CHiPs. Erik hizo que te despidieran’”, rememoró el actor.

La situación, contó, era mucho más compleja y oscura. En 1979, Estrada sufrió un grave accidente de motocicleta en el set, y Wilcox, que había sido infante de marina y sirvió en la guerra de Vietnam, le había brindado primeros auxilios. Meses más tarde, su compañero sufrió un segundo accidente de características similares.

Tartikoff le contó al agente de Wilcox que Estrada había presentado una demanda contra MGM y NBC y que “o accedían a sus exigencias o se marchaba”. Entre sus exigencias, claro, estaba la desvinculación de su coprotagonista. Y los productores querían una sexta temporada de la serie, así que, a regañadientes, aceptaron.

“Brandon dijo que, por mucho que odie hacer esto, no tiene otra opción”, recordó Wilcox que le dijo su agente. “Y Larry, Erik quiere que te vayas, y también quiere a otros actores fuera del programa. Y te vas. Lo siento”, le dijo su agente en aquel momento.

Después de la impactante noticia de que quedaba afuera de uno de los programas más exitosos de la época, Wilcox intentó no desmoronarse y, junto a su equipo, diseñó una estrategia defensiva para que no quedar como “el perdedor”. Concedió una entrevista y dijo que abandonar el ciclo había sido su decisión. “Así que todos pensaron que había dejado el programa. Y durante mucho tiempo, seguí enojado con Erik”, explicó.

Para la sexta temporada, Wilcox fue reemplazado por otro actor rubio, Tom Reilly, que se incorporó al elenco como el oficial motorizado Bobby Nelson, el nuevo compañero de patrullaje de Poncharello. En cuanto a Wilcox, después de CHiPs , formó su propia productora, Wilcox Productions, que, con el tiempo, dio sus frutos, como The Ray Bradbury Theater, de HBO, y Flipper.

Mientras preparaba un proyecto, se reunió con el productor Cy Chermak, quien había trabajado en CHiPs, y le comentó que estaba considerando incluir a Estrada en algún proyecto. “Me dijo: ‘¿Estás bromeando?’”. Chermak le contó que había estado presente en la reunión en la que pidió expresamente que lo dejaran afuera del programa. “Fue bastante preocupante, como mínimo, ¿verdad? Abandono, deslealtad, todas esas cosas que me molestan”, le recordó el productor.

Pero Wilcox con la distancia había podido ver las cosas desde otro lugar: “Un día, mi cerebro se encendió. Dije: ‘¡Guau, amigo! ¿Te vas a regodear en la venganza? ¿Te hace feliz? ¿Querés tomarte una copa esta noche por eso, y luego otra copa, y otra copa, y luego enojarte, y querer golpear alguien?’. No".

Por eso, Wilcox tomó una decisión sorpresiva. “Voy a amar a este chico. Voy a amarlo incondicionalmente. Sinceramente. Así que eso hice. Me convertí en su mejor amigo”, rememoró.

CHiPs terminó después de la sexta temporada en 1983, pero Wilcox y Estrada no dejaron de frecuentarse y, en 1998, protagonizaron un especial de CHiPs para televisión. La dupla también ha compartido muchas veces eventos para fans.

“Tenemos una gran relación y nos divertimos mucho cuando estamos juntos. Ahora entiendo que en aquel momento él luchaba para ser la estrella de la serie y, en cierto modo, yo me interponías en su camino. No necesitaba arrastrar a ningún parásito. Necesitaba avanzar”, dijo Wilcox. “Así que ahora lo disfruto. Lo veo como espectador. Como todos nosotros, veo cosas buenas y malas en Erik Estrada, pero también mucho entretenimiento. Es un artista al que le encanta ser artista. Que así sea. Que Dios lo bendiga”, finalizó.