Las dulces fotos de Bautista y Magnolia Vicuña que compartió la China Suárez

El domingo por la tarde, a través de sus redes sociales, la China Suárez compartió con sus seguidores unas dulces imágenes de su hija, Magnolia, y Bautista, el mayor de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain.

La actriz logró capturar un tierno momento de juego entre los hermanos, cuando el adolescente de 13 años tomaba en brazos a la pequeña de tres que disfrutaba entre risas en el aire.

“El hermano mayor más bueno y dulce”, escribió la actriz en una de las fotos, que minutos más tarde Bautista compartió en su propia cuenta de Instagram.

Bautista y Magnolia Vicuña disfrutando de un rato entre hermanos

Esta no es la primera vez que Eugenia elogia a Bautista por cómo trata a sus hermanos más chiquitos. En el mes de febrero, para el cumpleaños del adolescente, también subió una foto de él junto a Magnolia. “Feliz cumpleaños al hermano mayor más bueno y paciente. Pisciano favorito”, lo elogió.

Bauti, como le dicen sus seres queridos, pareciera tener debilidad por su hermanita menor, la única niña de la familia entre tantos varones. En unos meses, el joven tendrá otra nena para mimar, cuando su mamá de a luz a la pequeña que espera junto a Roberto García Moritán.

La China Suárez saludó a Bautista con una dulce foto de él junto a Magnolia Instagram

“Antes yo me jactaba de ser su mejor amigo y ahora me doy cuenta de que él tiene sus pares con los que disfruta y se mata de risa, y yo soy el padre, que también le está poniendo límites, entonces el viejo ya no es tan copado en algún momento, porque si fuera por él estaría jugando en la computadora dieciocho horas seguidas”, contaba Vicuña en una entrevista con la revista HOLA! hace unos días, al hablar sobre la relación con Bauti.

El actor también reflexionó sobre los cambios en la dinámica padre/hijo al llegar la adolescencia. “Estoy a su lado, lo banco, lo acompaño, pero reconozco que estoy mirando con mucha atención los pasos que da, porque es una etapa clave. En general yo veo a mis hijos como que son de buena madera, son tipos con una sensibilidad social marcada, saben dónde están ubicados, tienen inteligencia emocional, son niños muy queridos, sanos, divertidos, yo con eso estoy muy feliz y orgulloso”.

Bautista, el segundo hijo que tuvieron Vicuña y Pampita, es hoy el hermano mayor de cinco pequeños: Beltrán, de 8 años y Benicio, de 6, con los que comparte ambos padres, y Magnolia, de 3 años y Amancio, de 11 meses, hijos de su papá con la China Suárez.

LA NACION