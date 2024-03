Escuchar

Cuando Lily Allen unió su vida a la de Sam Cooper y se convirtió en mamá de dos niñas -Ethel Mary, hoy de 12 años y Marnie Rose, de 11- ya era una estrella del pop mundial: sus canciones habían copado las listas de éxitos, había logrado convertirse en una de las figuras centrales del pop británico y se había paseado por la alfombra roja de los Grammy como nominada. Sin embargo, en la intimidad, algo comenzó a cambiar. Hoy, a poco más de diez años de ese momento, la cantante y actriz decidió romper el tabú y habló sin vueltas sobre el impacto de la maternidad en la vida de las mujeres profesionales: “Amo a mis hijas, pero arruinaron mi carrera” , disparó.

Lily Allen camina por las calles de Nueva York con una de sus hijas Grosby Group - TIDNY-195

Los dos álbumes iniciáticos de Allen, Alright, Still (2006) e It’s Not Me, It’s You (2008), se convirtieron de inmediato en éxitos comerciales y llevaron su música a todas las radios del mundo. En el tercero, titulado Sheezus y lanzado en 2014, algo comenzó a fallar. Y No Shame (2018) fue un punto de inflexión: hizo catarsis, blanqueó sus sentimientos de aislamiento y se despidió de la industria musical. Desilusionada, Allen ensayó una explicación sobre su desencanto. “Es tan competitivo y está tan arraigado el dinero, el éxito y las cifras digitales. Simplemente no estoy interesada en hacer nada de eso”, dijo Allen y se refugió en la actuación.

En una charla con Kelly-Anne Taylor para el podcast de Radio Times, Allen -hoy de 38 años- abrió su corazón y compartió sus sentimientos. “Mis hijas arruinaron mi carrera”, sentenció. “Las amo y me completan, pero en términos de estrellato pop, lo arruinaron por completo”, agregó de inmediato. Allen además señaló a quienes hablan de las mujeres como seres superpoderosos que son capaces de superar cualquier situación. “Realmente me molesta cuando la gente dice que podés tenerlo todo porque, francamente, no podés”, continuó.

Lily Allen en sus inicios, cuando era una joven promesa del pop británico Gentileza EMI

Para contextualizar sus decisiones, Allen hizo referencia a su dura historia de vida: cuando tenía 4 años, su padre, el actor y comediante Keith Allen, la abandonó y ella quedó al cuidado de su madre, la productora de cine Alison Owen. Lo que vino después fue un traspié tras otro: asistió a 13 escuelas distintas y fue expulsada de la mayoría de ellas por fumar y beber, indicio de que sus adicciones comenzaron a una edad muy temprana.

“Algunas personas eligen su carrera antes que a sus hijos, y esa es su prerrogativa. Mis padres estaban bastante ausentes cuando yo era niña y siento que eso realmente dejó algunas cicatrices desagradables que no estoy dispuesta a repetir en las mías”, explicó. En consecuencia, cuando le tocó ser mamá, Allen no dudó. “Elegí dar un paso atrás y concentrarme en ellas. Y me alegro de haberlo hecho porque creo que son personas bastante completas”, continuó. “Cruzo los dedos”, agregó, con gracia.

Cambio de rumbo

Lily Allen y David Harbour se casaron el 7 de septiembre en Las Vegas y con el infaltable imitador de Elvis Instagram

Luego de separarse del padre de sus hijas, la cantante convertida en actriz encontró de nuevo el amor en la estrella de Stranger Thing, David Harbour. La pareja selló su amor el 1 de septiembre de 2020 en Las Vegas, en la capilla Graceland, con un imitador de Elvis incluido. El vestido fue de Dior y la fiesta familiar posterior a la unión se realizó en un local de comida rápida. Tiempo después, apareció el teatro en su vida, en el West End londinense y con el thriller 2:22 A Ghost Story, donde interpretó a Jenny. Fue su primera incursión sobre las tablas.

Lily Allen se veía increíble con un vestido rojo a la salida del teatro Duke of York en Londres después de su última actuación en The Pillowman Backgrid UK/The Grosby Group

Esa interpretación le valió a Allen una nominación a los Premios Olivier y varias puertas para otros proyectos teatrales como el de The Pillowman, donde interpretó a Katurian, una escritora que por primera vez es encarnada por una mujer. También originó una incursión muy exitosa en el mundo de la moda. Es que Allen convirtió sus salidas del teatro, su breve caminata de la puerta hasta el auto que la lleva hasta su casa, en un espectáculo fashion en sí mismo: cada día luce un modelo diferente que incluye destacadas firmas de alta costura y marcas reconocidas de zapatos, accesorios y joyas. Porque, además, hoy Allen es una gran influencer de moda.

