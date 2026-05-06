La particular estrategia de las estrellas de Hollywood que compran y venden casas que valen millones de dólares

Una casa de piedra rojiza en Brooklyn, propiedad de los actores Daniel Craig y Rachel Weisz durante casi 10 años, se vendió por US$11,8 millones a un comprador anónimo que, según se informa, pagó íntegramente en efectivo.

La casa unifamiliar de cuatro plantas, ubicada en el barrio de Cobble Hill, fue adquirida por la pareja en el verano de 2017 por US$6,75 millones a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Los vendedores fueron los escritores Martin Amis e Isabel Fonseca. En aquel entonces, el edificio acababa de recibir un techo nuevo y una importante reparación tras los daños causados ​​por un incendio en Navidad que se limitó a la planta superior. Se promocionó entonces como una oportunidad para reformar y dejar todo a su gusto.

Según el anuncio anterior, la casa de piedra rojiza tiene 613 m² de espacio interior. La propiedad fue puesta a la venta de forma privada el año pasado por Pamela D’Arc de Compass, quien declinó hacer comentarios sobre la transacción.

Daniel Craig y Rachel Weisz

La casa de cuatro pisos que compraron. remodelaron y vendieron

Según se informa, la pareja vendió también una casa adosada vecina el año pasado por unos US$4 millones. Actualmente poseen una casa en el acomodado barrio de Primrose Hill en Londres.

Lily Allen se despide

Lily Allen y su ex pareja, el protagonista de “Stranger Things”, vendieron la casa de estilo victoriano

La cantante Lily Allen y el actor David Harbour han encontrado comprador para su casa de piedra rojiza en Carroll Gardens, Brooklyn. El precio final de venta fue de US$7 millones.

La pareja puso a la venta la casa de finales del siglo XIX el pasado octubre por US$7.995.000, justo cuando Allen lanzaba su álbum “West End Girl“, que incluía detalles íntimos sobre el final de su matrimonio y su decisión de comprar la propiedad. Actualmente se encuentra de gira con “West End Girl”.

La vivienda encarna un estilo clásico neoyorkino de casas adosadas de piedra rojiza

La casa de piedra rojiza tiene cuatro pisos de altura y 6,7 metros de ancho, con cinco dormitorios, tres baños y medio. También cuenta con un sótano acondicionado con gimnasio y lavandería.

Harbour y Allen compraron la propiedad en febrero de 2021 por unos US$3,35 millones

El lujoso brownstone está ubicado en Carroll Gardens

Las vistas al océano de Orlando Bloom

Orlando Bloom puso a la venta su mansión por US$12 millones

El actor Orlando Bloom puso a la venta su casa de toda la vida en Malibú, California, por US$12 millones.

La propiedad, que recuerda a un complejo turístico, se encuentra en lo alto de un acantilado sobre la playa estatal de El Matador, con impresionantes vistas al océano y a la montaña.

El actor de "El Señor de los Anillos" compró la propiedad en 2011 por US$2,5 millones

Esta casa contemporánea de dos plantas y casi 390 m2 fue construida a principios de la década de 1970

Bloom compró la propiedad en 2011 por US$2,5 millones junto con su entonces esposa, la modelo Miranda Kerr. La pareja realizó importantes reformas.

Esta casa contemporánea de dos plantas y casi 390 m² fue construida a principios de la década de 1970. Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos y dos aseos, además de una sala de estar, una sala multimedia y un gimnasio. Entre las comodidades exteriores se incluyen una piscina, un jacuzzi, un bar y acceso a la playa cercana a través de una escalera de madera.

Tiene tres baños completos

La mansión Osbourne vuelve a estar a la venta

Sharon y Ozzy Osbourne vivieron durante muchos años en una casa en Los Ángeles

La casa en la que Sharon y Ozzy Osbourne vivieron durante muchos años en Los Ángeles vuelve a estar a la venta, esta vez por US$17 millones. El relanzamiento se produce nueve meses después del fallecimiento del icono del heavy metal.

Los Osbourne compraron la casa de la década de 1920 en 2012

La pareja puso la casa a la venta por primera vez en 2022 por US$18 millones

Según se informa, los Osbourne compraron la casa de la década de 1920 en 2012, por algo menos de US$12 millones.

Osbourne, fallecido líder de Black Sabbath, y la Sra. Osbourne, una exgerente de la industria musical convertida en personalidad televisiva, pusieron la casa a la venta por primera vez en 2022 por US$18 millones. Posteriormente, el precio se redujo a US$17,5 millones y finalmente se retiró del mercado.

La finca privada, ubicada en un terreno de media hectárea en el exclusivo barrio de Hancock Park, también incluye una casa de huéspedes de un dormitorio. En total, cuenta con más de 1.021 m² de espacio habitable, siete dormitorios y once baños.

En la casa de Los Ángeles, la familia solía recibir a familiares y celebridades en reuniones

La casa de Ozzy Osbourne en Hancock Park

El otoño pasado, la Sra. Osbourne puso a la venta otra propiedad: un condominio de una habitación en Sierra Towers, un complejo de gran altura en West Hollywood, California, que ha sido el hogar de muchas celebridades.

La casa de Ozzy Osbourne en Hancock Park R. Report

Se vende la “Casa Blanca de Nueva York”

Un ático en el hotel Carlyle, donde el presidente John F. Kennedy se alojaba con frecuencia, se vendió por US$11 millones. El comprador fue el magnate de los medios Barry Diller.

John F. Kennedy se alojaba con frecuencia en el ático del el hotel Carlyle

El espacioso departamento, a veces conocido como la “Casa Blanca de Nueva York”, ocupa los dos últimos pisos de un majestuoso edificio Art Déco, a una cuadra de Central Park, en el Upper East Side de Manhattan. La vivienda cuenta con dos dormitorios y dos baños y medio, además de una biblioteca, un amplio salón y un solárium junto al dormitorio principal. También dispone de una terraza junto al segundo dormitorio con baño privado y otro solárium con vistas panorámicas al parque y al paisaje urbano.

El Sr. Diller, residente de larga data del Carlyle y presidente del conglomerado de medios IAC, compró el dúplex a través de un fideicomiso de Karen Pritzker, productora de cine y heredera de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt. Ella era propietaria del apartamento desde 2007 y lo puso a la venta en septiembre por US$12,995 millones.