El insólito momento en que Michael Bublé le contó a Lily Allen que Jorge Lanata usaba una de sus canciones
Sara Stewart Brown volvió a poner en escena el increíble momento en que el cantante canadiense le reveló a su colega que su tema era el himno de los domingos del recordado periodista
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Hay melodías que quedan intactas en la memoria colectiva y se relacionan directamente con una figura, casi sin necesidad de conocer el origen de su historia. En Argentina, este es el caso de “Fuck You”, la canción de Lily Allen que Jorge Lanata convirtió en un emblema durante años al utilizarla como cortina musical de Periodismo Para Todos (PPT), su icónico ciclo en eltrece. Sin embargo, lo que pocos recordaban es el desopilante momento en que la creadora del hit se enteró de esto.
Aunque el video original es de 2023, se volvió viral en las últimas horas luego de que Sara Stewart Brown, expareja del periodista, lo replicara en su perfil de X. “Me vuelvo loca, Bublé contándole de Lanata a Lily Allen... La cara de ella, la fascinación de él me muero. No conocía la anécdota; es de 2023. No lo había visto hasta recién que me lo pasó Gabriel Levinas”, escribió la madre de Lola Lanata al compartir el fragmento de The Jonathan Ross Show, el popular ciclo británico de entrevistas.
En el clip, se ve cómo el esposo de Luisana Lopilato le explica a su colega cómo su música se convirtió en un fenómeno político en nuestro país. Bublé, quien divide su tiempo entre Canadá y Argentina, le puso contexto a la charla. “Hay un programa muy popular, grande, de Lanata. Tu canción es el tema principal y hasta los chicos lo ven y lo cantan”, lanzó el canadiense. La anécdota desató las risas de todos en el estudio cuando Michael comparó el hit con una canción infantil: “Los ves cantando ‘Fuck You’ (Jodete) como si fuera una canción de Los Muppets”.
La sorpresa de Lily Allen fue total. Entre risas y asombro, la artista se sinceró: “No sabía nada sobre eso”. Sin embargo, la parte más divertida del intercambio llegó cuando Allen, con humor, se preguntó por sus beneficios económicos: “¿Dónde están mis regalías?”. A lo que Bublé, rápido de reflejos, le retrucó: “Sos rica en pesos en Argentina y no tenés ni idea”.
En menos de 24 horas, la publicación de Stewart Brown superó las 200.000 reproducciones, al mismo tiempo que muchos usuarios celebraron que Michael Bublé mencionara a Jorge Lanata en un programa internacional.
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