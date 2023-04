Las exigencias de Rachel McAdams en una sesión de fotos: pidió que no retoquen su cuerpo ni quiten el vello de sus axilas

escuchar

Rachel McAdams es una de las actrices más populares de Hollywood. No sólo su talento, belleza y carisma la han convertido en la favorita del público sino su naturalidad y su determinación a la hora de imponerse ante las exigencias de la industria. Ya en 2018, la protagonista de Diario de una pasión sorprendió cuando, a meses de ser madre por segunda vez, posó con un corpiño maternal y un saca leche. Hoy, a sus 44 años, la intérprete volvió a derribar tabúes en una producción fotográfica para Bustle, donde quiso mostrarse lo más natural posible y pidió que no retoquen su cuerpo ni le borren el vello de sus axilas.

Sobre su decisión de mostrarse con arrugas, vello en las axilas y piel con textura, McAdams explicó: “En esta sesión, estoy usando ropa interior de látex, pero he tenido dos hijos. Este es mi cuerpo, y creo que es muy importante reflejarlo en el mundo. Está bien lucir lo mejor posible, trabajar en ello y estar saludable, pero eso se ve diferente para todos ”.

Además de derribar mitos de belleza, dar lecciones de amor propio y remarcar que lo importante es lucir saludable, la actriz recordó cómo fueron sus días en el set de este nuevo film -que llegará a la pantalla a fines de abril- mientras volvía a convertirse en madre. “Me sentí como una máquina de ordeñar”, dijo, entre risas, dando cuenta que tuvo que sacarse leche durante el rodaje para poder alimentar a su hija de cinco meses.

“Me encanta esa yuxtaposición de belleza, glamour, fantasía y luego verdad”, agregó. De hecho, Are You There, God? It’s Me, Margaret -que es una adaptación cinematográfica de la novela de 1970 de Judy Blume- coincide con el mensaje que la actriz ha querido dar durante años. “Habla de lidiar con la pubertad, la transformación del cuerpo y llegar a la adultez (y también a la vejez) dignamente ”, contó a modo de anticipo.

Esta no es la primera vez que Rachel sorprende con sus exigencias a una revista. En 2018, la actriz fue la portada de Girls Girls Girls Magazine, donde no sólo hizo una interesante declaración sobre el feminismo sino que además normalizó la lactancia al posar mientras se sacaba leche.

“Amamantar es la cosa más natural del mundo y no puedo imaginarme por qué o cómo puede estar mal visto. No creo que necesite explicación pero sólo quería mostrar esto. Si cambia la percepción de alguien sobre algo tan natural, tan normal y tan maravilloso, entonces eso es genial”, posteó en su Instagram la fotógrafa Claire Rothstein junto a la imagen que tomó de la actriz, vestida de Versace, luciendo diamantes de Bulgari y con un sacaleche sobre sus mamas.

“Me sentí culpable”

A pesar del éxito, Rachel McAdams se alejó de la actuación durante dos años

Así como Rachel McAdams no tiene miedo en ir contra la corriente en temas de belleza, perfección y mandatos, tampoco le tiembla el pulso en temas concernientes a su carrera. De hecho, fue en la misma entrevista con Bustle que la actriz confesó lo mucho que por momentos se le complicó lidiar con el éxito, razón por la cual decidió alejarse del medio y rechazar propuestas que luego se convirtieron en grandes títulos de la historia del cine.

“Supongo que siempre tuve la sensación de que estaría bien, o que iba a funcionar. Ese tiempo realmente me ayudó a sentirme empoderada. Me ayudó a sentir que estaba recuperando algo de control. Y creo que luego me permitió entrar por una puerta diferente”, le dijo la intérprete a la publicación sobre ese tiempo que vivió lejos de los sets.

En el pasado, McAdams se ha tomado años completos sin trabajar. Su primer descanso coincidió con su mudanza a Canadá en el año 2006 mientras que el segundo ocurrió trece años después, más precisamente en 2019. Su decisión, la cual asegura que no fue nada fácil, la llevó a rechazar papeles importantes en proyectos como El diablo se viste a la moda, Casino Royale, Misión Imposible III, Iron Man y El superagente 86; todos éxitos que lideraron la taquilla cinematográfica.

“Ciertamente a veces pienso: ‘Ojalá hubiera hecho eso’ pero en ese momento di un paso atrás y dije: ‘Esa era la persona adecuada para eso’”, reflexionó sobre las protagonistas que finalmente encarnaron esos roles. Y confesó: “Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que me dieron porque sabía que estaba en un lugar tan afortunado. Pero también sabía que no encajaba con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerda”.

Y agregó: “Definitivamente hubo algunos momentos de ansiedad en los que me preguntaba si lo estaba tirando todo y por qué lo estaba haciendo. Me tomó años entender lo que intuitivamente estaba haciendo”.

LA NACION