Las explosivas declaraciones de Shakira: del beso a Gerard Piqué por el que hizo aterrizar un avión a los celos del futbolista por Antonio de la Rúa

Shakira continúa en el ojo de la justicia española. Mientras el proceso en el que se ve implicada por presunta evasión fiscal sigue adelante, han salido a la luz las explosivas declaraciones que la artista colombiana realizó en su comparecencia frente a la jueza en Barcelona en su defensa en el caso.

El 6 de junio de 2019, la superestrella pop se sentó en el banquillo de los acusados e intentó convencer a la justicia de que hasta 2015 no vivió de manera estable en España y no podía ser tratada como residente fiscal. La Agencia Tributaria asegura, no obstante, que la artista vivió más de la mitad de cada año en el país desde 2011 hasta ese momento.

Investigada por un supuesto fraude de más de 14 millones de euros a la Hacienda española , la Fiscalía pide para la cantante una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 23,7 millones de euros . En sus declaraciones frente a la jueza, la artista contó cómo era su relación con España una década atrás y reveló múltiples intimidades de su vínculo con su exesposo, Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y con quien también se enfrentó judicialmente tras su polémica separación.

El diario El País ha tenido acceso a las confesiones de la cantante frente a la jueza, en las que se refiere al auge de su carrera musical por aquel entonces, condición que la obligaba a viajar con frecuencia y con la que pretende demostrar que no residía en España en ese momento.

“Tengo muchas ganas de hablar”, dijo Shakira Isabel Mebarak Ripoll en el estrado, en 2019. Y se refirió, entre otras cuestiones, a su carrera: “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, afirmó.

Separa del futbolista catalán, Shakira inició una nueva vida junto a sus hijos en Miami Archivo

Shakira cita a los países en los que se centraba su actividad en la música en aquel momento. “Estados Unidos fue mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios”, dijo. En relación a su Colombia natal, agregaba: “Necesitaba un lugar donde volver a encontrar a la persona y separar al personaje público”. Y sobre Bahamas, donde compró en 2004 una casa donde convivió con su expareja, Antonio de la Rúa, apuntó: “Me enamoré de la isla y me quedé. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”.

Cuando más tarde empezó su relación con Piqué y “disponía de un poco de tiempo libre”, prefería “ir a verlo a él [a Barcelona] y no ir a Bahamas”, donde podía encontrarse con su ex, puesto que el hijo del expresidente argentino seguía frecuentando la casa de Nassau donde ambos guardaban “muchos recuerdos”. “ Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas ”, dijo la colombiana en el juzgado ante preguntas de su propio abogado.

Desde entonces, la artista empezó a visitar Cataluña seguido. “ Estaba encantada con Gerard. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España ”, declaró con ironía. Shakira también compró una casa en Perpiñán, en el sur de Francia, “lejos del bullicio de los paparazzi” pero cerca de Barcelona. “Quería estar cerca de Gerard”, dijo, aunque la relación con el futbolista no fue fácil desde el comienzo.

Shakira y Piqué comenzaron a salir en 2011 y se separaron a mediados de 2022 Instagram @3gerardpique

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guapo, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más ”, especificó en la declaración.

Y continuó: “No hice ningún sacrificio por él en ese momento, yo no sabía qué quería este chico conmigo, de pronto quería pasarla bien y no era a largo plazo”. Shakira ve “absurdo” por ello que Hacienda le atribuya la residencia fiscal en España entonces. “Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Además, nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan [una montaña rusa del parque de atracciones Port Aventura, en Tarragona], porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien , y espero que esto no se filtre a la prensa”, destacó.

A pesar de ello, la pareja tuvo hijos, nacidos en 2013 y 2015. “Durante el primer embarazo, y es difícil de entender, trabajaba 14 horas al día. Recuerdo estar en el escenario con mi panzota, haciendo esos movimientos típicos que hago yo… Supongo que me veía ridícula. Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Mi hijo fue un descubrimiento maravilloso de la vida, pero mi trabajo seguía siendo mi prioridad”, asumió.

Hacienda afirma que haber sido madre es un indicio firme de su adquirida residencia en España, lo cual Shakira define como “una visión retrógrada” y “algo machista pensar que, porque una mujer tiene un hijo con un español, hay que asumir automáticamente el concepto tradicional de familia”.

La colombiana se defendió apuntando incluso que la propia carrera de Piqué estaba en el aire en ese momento por diferencias con sectores del FC Barcelona: “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación supertensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”.

Cuando nació el segundo hijo de la pareja, Shakira se planteó finalmente vivir en España. “Escolarizamos a Milan y las cosas cambiaron”. Sin embargo, aseguró que “no tenía ganas de vivir allí”. Sobre ello, dijo: “ Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Lo que me genera España en términos de negocios, de ingresos, es minúsculo, puede ser comparable con Turquía o Grecia ” Y concluyó: “Aquí estoy, con un problema penal en un país que no me genera casi nada de mis ingresos. Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal. He sido una trabajadora nata, es como me han criado. Soy una obrera”, aseguró.

