Apple, la hija de Gwyneth Paltrow, se animó a lucir el vestido “más odiado” de su madre

Gwyneth Paltrow es una de esas estrellas a las que le gusta, de vez en cuando, interactuar con su público. Por eso, de vez en cuando abre una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y se somete a las más variadas consultas de sus seguidores. Hoy, mientras disfruta de unos días de descanso en Italia junto a su esposo, Brad Falchuk, la actriz respondió gran cantidad de consultas, y en una de ellas demostró que Apple, su hija, suele probarse algunos de sus vestidos, también los más criticados por la prensa .

La revelación de Paltrow llegó luego de que un fan le preguntara si su hija mayor tenía acceso a sus archivos de moda. La actriz de Shakespeare apasionado compartió entonces una instantánea de Apple, de 18 años, en su enorme vestidor posando con el vestido negro semitransparente de Alexander McQueen que usó en la entrega de los Oscar de 2002.

Apple Martin instagram.com/gwynethpaltrow

En aquel momento, la elección de la Paltrow llamó la atención porque su nombre solía estar en la lista de las más elegantes y las mejores vestidas. Pero en esa oportunidad, todo fue un total desacierto: las transparencias sin ropa interior que dejaban poco margen para la imaginación, la intensidad del maquillaje y el peinado, coronado con una trenza alrededor de la cabeza.

Con el paso de los años, la ganadora del Premio de la Academia, de 50 años, habló en varias oportunidades sobre las críticas que recibió por su vestido gótico, ampliamente considerado como su mayor paso en falso en una alfombra roja ; en ese momento, se consideró “poco favorecedor” y un “desastre de la moda”.

Gwyneth Paltrow, en los Oscar 2002

“Todo el mundo realmente lo odiaba, pero creo que es un poco tonto”, dijo Paltrow sobre el look durante su video Vogue Life in Looks, en 2021. “Tuve una resaca extraña por un tiempo porque la gente era muy crítica. Creo que en ese momento era demasiado gótico, demasiado duro. Creo que a la gente le sorprendió, pero a mí me gusta”, remató.

Unos años antes, en una sesión de preguntas y respuestas de su marca Goop de 2013, Paltrow admitió que tenía “algunos problemas” con la apariencia. “ Todavía me encanta el vestido en sí, pero debería haber usado un sostén y debería haber tenido un peinado simple y menos maquillaje”, escribió. “Entonces, habría funcionado como yo quería: un poco de punk en los Oscar” .

Del glamour a la vida saludable

Gwyneth Paltrow tomando jugo fresco de zanahoria orgánica. @gwynethpaltrow

Si bien la fama de Paltrow se debe principalmente a su carrera como actriz, la intérprete supo aprovechar su imagen para los negocios y se convirtió en la gurú de su propio estilo de vida saludable. A través de sus redes sociales, la californiana comparte no solo sus trucos y consejos, sino también los productos que llevan su nombre como sello.

Dentro de las prácticas que aconseja, Paltrow se mostró en varias oportunidades muy entusiasta de un método detox que, según sus propias palabras, le cambió la vida. Se trata del llamado “ayuno intermitente”, una técnica que implica comer durante ciertos períodos y dejar de hacerlo en otros. La inspiración para poner en marcha estas recomendaciones le llegó al conocer al médico uruguayo Alejandro Junger, que en los últimos años se ha vuelto referencia de muchas celebridades con el foco puesto en la vida saludable.

La protagonista de Grandes esperanzas suele preparar platos saludables y ha publicado libros de recetas que fueron su primer emprendimiento al margen de la actuación y que demuestran que ya tenía debilidad por los productos caros. Por ejemplo, los ingredientes de un simple licuado que aconseja tomar como desayuno cuestan al menos 200 dólares y son difíciles de conseguir, como el “polvo de luna”.

Tanto le apasiona la cocina que entre sus más grandes ídolos está el chef argentino Francis Mallmann, a quien visitó en su restaurante de Buenos Aires. “Sueño cumplido”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una selfie que se tomó con él. Gwyneth no se queda con las ganas: cuando tiene un sueño, va por él.

Ahora que retomó la actuación como heroína de Marvel en el cine y su empresa funciona exitosamente a pesar de las críticas, disfruta de lo que logró. Incluso, compartió su felicidad en su cumpleaños número 50 al pintarse el cuerpo, fotografiarse desnuda y compartir la foto en su cuenta de Instagram.

