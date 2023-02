Las frases más contundentes de Shakira en la TV mexicana: de la “dependencia emocional” de los hombres al “síntoma del impostor”

escuchar

Es la primera vez que Shakira da una entrevista televisiva después de su separación de Gerard Piqué. Si bien en algunas oportunidades ha hablado con la prensa sobre el lanzamiento de algún nuevo tema musical, lo cierto es que hasta el momento sus canciones y sus redes sociales eran su único medio de comunicación. Finalmente, la colombiana decidió abrir su corazón en una íntima charla con el periodista mexicano Enrique Acevedo para N+ y dejó varias frases que ya están dando la vuelta al mundo.

“Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”

Sin dudas, esta es una de las frases más picantes de la entrevista. La reflexión -que no es suya sino que tomó prestada- surgió ante la pregunta de por qué los temas de género han sido recurrentes en sus letras a lo largo de toda su carrera. “El arte tiene una función: además de incomodar, representar idiosincrasias. A través de mis canciones, siento que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de otras es muy relevante, es importantísimo”, opinó quien inmediatamente citó a la fallecida secretaria de Estado norteamericana para vaticinar cuál era el destino de aquellas que no lo hacían: “Como decía Madeleine Albright, hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras. Y sí, estoy completamente de acuerdo”, remató, entre risas.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres”

La cantante y el futbolista tuvieron una relación de doce años, en los que tuvieron dos hijos, Milan y Sasha Instagram @3gerardpique

A pesar del gran dolor que le generó el fracaso de su matrimonio con Gerard Piqué, la colombiana confesó que de la traición recibida aprendió algo que no se imaginaba. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. También tuve el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, expresó en alusión a la “recompensa” que tuvo: sus hijos Sasha y Milan.

Respecto a “esa fábula” de que una mujer necesita un hombre, lanzó: “Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que ahora he logrado entender esa historieta desde otra perspectiva. Entender que yo me basto a mi misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar”.

“Tengo dos niños que dependen de mí, tengo que mostrarme como una leona”

Shakira confesó que sus pequeños son el motor que la impulsa a salir adelante @shakira/Instagram

Tras asegurar que ahora se siente completa (porque depende de sí misma), la artista también resaltó la importancia de dejarle un claro aprendizaje a sus hijos Sasha y Milan. “Tengo dos niños que dependen de mí así que tengo que mostrarme como una leona. Para que esa fortaleza no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de entender que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y también tiene que ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir a esos embates de la vida”, reflexionó.

“Mis canciones son más eficaces que una visita al psicoanalista”

Ya todos sabemos que lo que le pasa, lo escribe. ¡Y luego lo canta! Desde siempre, Shakira se caracterizó por utilizar la música como una herramienta de catarsis ante el amor, el desamor o las crisis. Algo que se hizo mucho más notable en estos últimos meses tras su ruptura con el padre de sus hijos. “Mis letras por lo general son más elocuentes que yo. No he intentado otra cosa más que ser honesta y utilizar mi música como una catarsis. Es una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicoanalista”, reveló, entre risas. Y enseguida dio detalles del alivio que sintió tras salir del estudio donde grabó su himno al despecho junto a Bizarrap. “Alguien tendría que haberme tomado una foto antes y después de mi Music Sessions con BZRP, porque entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza porque me ha dado esa oportunidad de desahogarme y sí que lo fue, fue necesario para mi propia sanación y recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción”, comentó.

“Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay”

Shakira lanzará un nuevo material discográfico en septiembre Instagram: Shakira

Hablando de lo que significó el 2022 en su vida, la colombiana señaló: “Es cruel cómo la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías”. Es que la cantante reconoce que ha transitado por momentos de honestidad brutal y que tanto sus amigos como su público fueron los que la ayudaron a superar este trance. “He descubierto grandes amigos porque dicen que en las malas uno se da cuenta con quién cuenta y con quién no. Me he sentido realmente apoyada por mi público, jamás imaginé que iban a ser claves para ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, que estuve un buen rato. Me dieron la fuerza para levantarme y decir: ‘bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre que más hay”.

“Mis hijos tienen una participación bastante activa en mi carrera”

Que sus hijos puedan ver y compartir lo que está pasando con su carrera por estos momentos es “fantástico” para la compositora de hits como “Ciega, sordomuda”. “Poder estar vigente, que mis hijos lo puedan ver y compartir, me pone feliz (…) Ellos tienen una participación bastante activa ahora en mi carrera porque tienen muchas ideas, mucho criterio y opiniones. Siempre los estoy escuchando”, dijo Shakira mientras enumeraba todas las veces en que los pequeños participaron. “En el video de ‘Te felicito’, Sasha -el menor- tuvo la idea del robot. Y Milan lo del fuego verde. El diseño gráfico de “Monotonía” lo hizo Sasha en su IPad. No me había gustado lo que me mandaron los diseñadores de Sony y me dijo: ‘no mami, yo te lo hago’”, relató destacando la sensibilidad especial de sus niños.

Lo que también reveló por primera vez fue el rol fundamental que tuvo su hijo mayor para que aceptara ser parte de la “Mussic Sessions 53″ de Bizarrap. “Es el resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino’. Y le digo: ‘mira quién me ha escrito’ y era BZRP. Tengo grabado un audio de él donde le manda un audio a mi manager y le dice: ‘Jamie, tienes que hacer que mi madre cante con BZRP’”, contó mientras advertía que gracias a sus pequeños está al tanto de las nuevas tendencias.

“Celebro que este pasándole a una colombiana, a una mujer latinoamericana y que este pasándome en español”

Sin dudas su hijo no se equivocaba y su colaboración con el productor argentino fue un boom. Un himno al despecho que obtuvo ocho records Guinness y que aún hoy sigue siendo la tercera canción más escuchada en Spotify en el mundo. “Celebro que este pasándole a una colombiana, a una mujer latinoamericana y que este pasándome en español. Todo esto es lo que me hace ver que vale la pena. Tengo una función en la sociedad, tengo un rol”, afirmó sin poder creer la repercusión que alcanzó el tema.

“Sufro levemente del síndrome del impostor”

Imaginando cómo será el futuro de su carrera, la intérprete de caderas sensuales advirtió: “Me gusta pensar en lo que falta. Sufro levemente del síndrome del impostor. Eso de que todavía no me lo creo, que no me creo que soy tan capaz, inteligente o talentosa como dicen que soy”. E inmediatamente aclaró que es esa “pequeña patología” la que la mantiene motivada en la búsqueda. “Quiero descubrir quién soy y lo que puedo dar. Siempre he sido muy inquieta y tengo una deuda conmigo constante donde quiero comprobar si aún me queda ese talento. Eso es lo que hace que tenga siempre ganas de volver al estudio de grabación”, indicó mientras remarcaba que ahora tiene “más ganas que nunca”.

“A veces siento que he vivido más de una vida”

Respecto a su futuro, la muchacha oriunda de Barranquilla hizo una confesión inesperada: “Imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca, criando pollos, ordeñando vacas, viendo crecer a mis hijos. Eso fue de grande porque de chiquita me imaginaba esto”, reveló a pura carcajada. “Pero creo que, de alguna manera, la vida siempre ha sabido colocarme en posiciones incómodas para poder entender cómo viven los demás. A veces siento que he vivido más de una vida como el gato y estoy en mi sexta o séptima vida, no sé. He vivido la riqueza, la pobreza, los halagos, la discriminación, el prejuicio. La vida me ha colocado en las diferentes esquinas como para cambiar mi punto de vista. Al final me doy cuenta que el dolor no es más que una emoción. Siempre estamos evitándolo y resulta que es parte de la vida, está ahí asomando siempre la cara”, agregó.

“Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte”

A pesar del dolor, la traición y la frustración, la artista reconoce haber salido fortalecida de este proceso. “Ahora me doy cuenta que voy de subida, tengo más confianza en mí misma. Cuando al ser humano le toca atravesar situaciones inesperadas no sabe cómo va a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre creí que era más bien frágil. Y es verdad que tengo un poco de todo pero hay que tener fe en uno mismo”, concluyó con una sonrisa.