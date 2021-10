Ellen Pompeo recordó su pelea con Denzel Washington en el set de Grey’s Anatomy

Si hay alguien que conoce bien a fondo el corazón de Grey’s Anatomy, además de su creadora Shonda Rhimes, es Ellen Pompeo. La actriz lleva 18 temporadas protagonizando el drama médico, y a lo largo de los años, ha vivido muchas experiencias en el set, como la de ser dirigida por grandes actores como Denzel Washington.

El protagonista de Déjà vu estuvo al frente del episodio 66 de la temporada 12, el cual se grabó en 2015 y se llamó “El sonido del silencio”. En un episodio de su podcast Tell me with Ellen Pompeo, en el que estaba invitado su excoprotagonista, Patrick Dempsey, la actriz recordó cómo fue trabajar bajo el mando de Washington.

“Debbie Allen (productora ejecutiva) decía: ‘¿Qué puedo hacer para que Ellen siga interesada? ¿Qué puedo hacer para mantener a Ellen aquí?’ Porque después de que vos te fuiste, yo pensaba, ‘¿por qué tengo que quedarme acá? Tengo que irme ahora. Todo el mundo se fue. Sandra se fue, Patrick se fue. Yo también me tengo que ir ’”, le dijo a Dempsey, quien interpretaba al Dr. Derek Shepherd, su esposo en la ficción. “Y Debbie me dijo: ‘No, no, no. Tenés que quedarte. Te voy a traer una sorpresa’. Nunca me dijo de quién se trataba, pero ella sabía que yo era un gran fan”.

Pompeo, que calificó a Washington como una persona “locamente carismática” , prometió contar una buena historia sobre los días que trabajaron juntos. “Se volvió loco conmigo... esta es una buena historia de Denzel”, le aseguró a su audiencia.

En el episodio que le tocó dirigir a la estrella de Hollywood había una escena cargada de muchas emociones entre su personaje, Meredith Grey, y un paciente que sin querer la lastimaba. El capítulo estaba basado en “la historia real de un paciente epiléptico que sufre un ataque y golpea a una enfermera”, explicó la actriz.

En el guion estaba escrito que la médica se negaba a recibir las disculpas del paciente y, según contó Pompeo, en ese momento decidió improvisar un poco el diálogo. “Él se disculpaba pero lo hacía en voz muy baja y Meredith estaba enfadada porque se tenía que sentar a escucharlo, pero él no la miraba a los ojos”, explicó sobre lo que sucedía en la escena. “Nos encantan los actores que toman decisiones, ¿no? Yo le grité y le dije, ‘Miráme mientras te disculpás. Miráme’. Eso no estaba en el diálogo y Denzel se puso como loco”, reveló.

Ellen Pmpeo en Grey''s Anatomy

“Me dijo: ‘Yo soy el director. No le digas lo que tiene que hacer’. Y yo le respondí: ‘Escuchame, (...) este es mi programa, este es mi set ¿A quién le estás diciendo eso? Una especie de actitud del tipo: ‘apenas sabés dónde está el baño”. Tengo el máximo de respeto por él como actor, como director, como todo, pero... nos fuimos [al cruce] con todo ese día”, agregó.

Una de las razones por las que Washington había aceptado dirigir un episodio de Grey’s Anatomy era porque su esposa es una gran seguidora de la serie. Mientras estaban grabando, la mujer del actor visitó el estudio y tuvo una charla con la actriz. “Yo le decía: ‘Hoy me ha gritado y no estoy bien con él. No lo miro y no le hablo’”, recordó sobre la charla que tuvieron las dos. “No logramos pasar esta experiencia sin pelearnos, pero ya sabés, así somos los actores, apasionados y fogosos. Es ahí en donde conseguís la magia, en donde conseguís lo bueno”, rememoró y aseguró: “Fue una experiencia maravillosa, realmente lo fue”.

Una ficción con amplia trayectoria

“En diecisiete temporadas no podemos complacer a todos todo el tiempo. Definitivamente no es fácil seguir en marcha y seguir siendo genial, lo entiendo. Gracias por verlo de todos modos y gracias por sus comentarios, son importantes. Les envío amor”, escribió Pompeo hace unos meses luego de que finalizara la temporada 17 de la serie.

Grey’s Anatomy lleva casi dos décadas en la pantalla chica, y a pesar del paso del tiempo, sigue siendo uno de los programas más vistos de la pantalla chica. “Honestamente no lo hemos decidido aún. Justo ahora estamos intentando ver qué es lo mejor”, dijo Pompeo semanas atrás durante una entrevista con Tracy Smith para CBS, al hablar del final de la historia. “¿Qué historia tenemos que cotar para darle final a un programa tan icónico? ¿Cómo lo hacemos? Quiero asegurarme que con este personaje, este programa, los fans... quiero asegurarme que lo hacemos bien”, agregó.