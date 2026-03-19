“Me dio mal”. El derrotero de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: problemas gástricos, disfonía e hipertensión

Desde este mediodía, quienes siguen las alternativas de la casa de Gran Hermano Generación Dorada están en ascuas. Las últimas imágenes que se transmitieron en vivo mostraron a Andrea del Boca en la habitación de las mujeres, llamando a Jenny Mavinga para que se acerque. “Vení, que no quiero hablar fuerte”, se escucha decir a la diva de las telenovelas. Junto a ella están Yisela “Yipio” Pintos y Daniela de Lucía, las participantes con las que construyó su propio grupo dentro de la casa.

“¿Pasó algo con la presión?“, se la escucha preguntar a la standapera uruguaya. Cuando Mavinga finalmente se acerca, Del Boca, con tranquilidad pero también con cierto tono solemne, les informa: “No me dio bien. No me dieron bien ciertos parámetros”. En ese preciso instante comenzó a sonar la cortina musical del programa, y se cortó la transmisión.

Andrea del Boca habria abandonado Gran Hermano por un problema de salud

Inmediatamente, en las redes muchos televidentes comenzaron a reclamarle a la producción del programa que retomara la transmisión, pero eso no sucedió. Muchos, no solo criticaron la decisión de cortar las cámaras, sino que fueron más allá: acusaron a los responsables del ciclo de especular con el estado de salud de una de las participantes.

Con el correr de las horas, las especulaciones y las versiones comenzaron a correr, en algunos casos de manera desbocada. Mientras Ángel de Brito aseguró que la protagonista de Celeste y Perla Negra había abandonado el programa porque “ya no aguantaba lo que pasaba”, comenzó también a tomar fuerza el rumor de que Del Boca había sido trasladada en ambulancia hacia una clínica, debido a su estado de salud.

Como suele ocurrir desde que el reality de convivencia volvió a aterrizar en la pantalla de Telefe, fue Laura Ubfal, panelista del ciclo, la primera en aportar información al respecto. “Es verdad que Andrea de Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presión. Dejen de especular con otras cosas, realmente tiene problemas de salud”, expresó la periodista, desacreditando la versión del conductor de LAM, ciclo del que ella también es panelista.

El tuit de Laura Ubfal que alertó a todos sobre el mal momento de Andrea del Boca

Por la tarde, desde la cuenta oficial del programa en Instagram, la producción emitió un escueto comunicado que fue replicado por el polémico conductor del ciclo, Santiago del Moro, en sus propias redes. “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación”, informa el texto.

El comunicado de Gran Hermano tras la sorpresiva salida de Andrea del boca (Foto: Captura Instagram/@granhermanoar)

La presencia de Andrea del Boca es sin dudas la más sorprendente de Gran Hermano Generación Dorada. La exitosa actriz es la única estrella que participa del reality de Telefe. Y aunque desde el principio intentó tener un perfil bajo dentro de la casa, son varios los participantes que apuntan a ella y a su grupo, nominación tras nominación.

Si bien mantiene una relación cordial con la mayoría de sus compañeros de encierro, la actriz se convirtió en el blanco de tres de sus compañeros: el exfutbolista Brian Sarmiento, la exvedette Yanina Zilly y la exparticipante Solange Gómez Abraham.

Andrea del Boca y Yanina Zilly, enfrentadas en la casa más famosa del país (Foto: Gran Hermano)

Tal como reza el comunicado dado a conocer por los responsables del programa, Del Boca no es la primera participante que debe abandonar la casa por problemas de salud. Después de una semana de convivencia, Divina Gloria, la actriz recordada por su participación en el clásico programa de Alberto Olmedo, No toca botón, también tuvo que ser trasladada a una clínica por problemas de hipertensión. En su caso, nunca más volvió a la casa.

Los problemas de salud de Del Boca desde que ingresó al programa fueron sucediéndose sin tregua y sin pausa. Según ella fue contando a sus compañeros y a la cámara, primero comenzó a experimentar problemas gástricos, por los que debió ser atendida y medicada. Después, se quedó sin voz, un hecho que ella misma adjudicó a no haberse secado el cabello luego de bañarse. Todo eso sumado a un cuadro de hipertensión que ya venía atravesando desde antes de su ingreso al reality y por el que venía siendo monitoreada.

Esta inesperada salida de la jugadora más famosa de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se dio un día después de que la producción anulara todas las votaciones y decidiera enviar a todos los participantes a placa por haber hecho complot. Según se mostró la noche del miércoles en el tape presentado por Del Moro para justificar la determinación, la actriz no explicitó su voto ni participó de las conversaciones que determinaron el polémico castigo.