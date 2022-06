Las primeras fotos de Shakira y Gerárd Piqué juntos tras los rumores de crisis e infidelidad

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Hoy, a doce años de entonces, y con dos hijos en común, suenan con fuerza los rumores de separación en la pareja, que, sin embargo, fue fotografiada junta en las últimas horas.

Hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista del FC Barcelona han salido a desmentir las noticias que desde hace varios días circulan en los portales de noticias en relación a un supuesto final en su historia de amor.

En el día de ayer, ambas estrellas fueron vistas dentro de un vehículo conducido por el deportista. En las imágenes, se ve a la artista colombiana en el asiento del copiloto con una expresión de franca incomodidad ante la presencia de los paparazzi.

Shakira y Piquefueron retratados ayer por primera vez tras los fuertes rumores de infidelidad por parte del futbolista Grosby Group - Zuma Press/The Grosby Group

En otra secuencia, se contempla asimismo la presencia de la madre de Shakira, Nidia del Carmen Ripoll , dentro del auto. En otra escena, Piqué, ya fuera del vehículo, parece estar ingresando a la vivienda familiar, a la que se habría dirigido junto a su suegra.

Los rumores sobre una inminente separación de la pareja crecen con el paso de las horas. Según informaron medios españoles, como El Periódico de Cataluña, donde reside la pareja junto a sus hijos, el motivo de la crisis sentimental estaría fundado en una presunta infidelidad por parte del futbolista a Shakira con una joven de 20 años.

También se apunta a que ambos no conviven ya bajo el mismo techo y algunos medios señalan que Piqué se encuentra residiendo solo en su departamento de soltero , un inmueble situado en la calle Muntaner de Barcelona.

Incómoda, Shakira se cubre el rostro de los flashes mientras viaja en el vehículo en compañía del futbolista Grosby Group - Zuma Press/The Grosby Group

La teoría sobre un supuesto conflicto en la pareja tomó mayor fuerza desde que Shakira dejó de publicar fotos con Piqué en Instagram. En una publicación que la cantante realizó a principios de mayo con motivo del Día de la Madre algunos leen ahora un doble mensaje.

“Con un beso pueden curarlo todo y hacer que valga la pena seguir luchando por ellos ”, escribió la colombiana junto a una postal de sus dos hijos: Sasha, de 7 años, y Milan, de 9.

Los fanáticos también analizan en estas horas posibles pistas sobre la supuesta ruptura en el último tema de Shakira, “Te Felicito”, que lanzó junto a Rauw Alejandro. La canción incluye líneas como: “Para completarte, me rompí en pedazos. Me advirtieron, pero no escuché” , reza un fragmento del tema. Y continúa: “No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Shakira con Rauw Alejandro

La última vez que Shakira publicó una foto junto al jugador catalán fue en febrero pasado , en ocasión del Día de los Enamorados. Era una selfie de ambos en primer plano acompañada de la frase: “Feliz día de San Valentín”.

Piqué también fue retratado ayer junto a Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, ingresando a la vivienda familiar Grosby Group - Zuma Press/The Grosby Group

El futbolista del FC Barcelona, en tanto, reapareció hoy en sus redes sociales después de un tiempo para compartir dos particulares fotografías “en familia”. Su última publicación había sido diez semanas y, debido a que la situación entre las dos celebridades está muy tensa, varios esperaban a que emitiera algún comunicado para esclarecer y ponerle punto final a las especulaciones.

Sin embargo, Piqué compartió dos imágenes en las que luce el uniforme del blaugrana con la descripción: “El nuevo kit del Barça es...” . Se trata de una publicación para promocionar la nueva camiseta del equipo, presentada bajo el lema The flame lives on y que incluye los logos de Spotify y Acnur/Acnur en la parte delantera y trasera. El futbolista estaría haciéndole publicidad a la prenda, disponible desde este viernes y que se inspira para su diseño en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con un tejido de poliéster que se fabrica a partir de plástico reciclado de las botellas.

Shakira y el futbolista llevan más de una década juntos. Se conocieron en el Mundial de la FIFA de 2010 en Sudáfrica, cuando la cantante interpretó el tema principal del macroevento deportivo, “Waka Waka”, que resultó un éxito internacional.