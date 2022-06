Crisis entre Shakira y Piqué: las aparentes señales en la última canción que sacó la cantante: “Abrí los ojos”

Los rumores sobre la supuesta separación de Shakira y Gerard Piqué están a la orden del día, sobre todo por las indirectas que hay en las redes sociales de cada uno, o al menos eso es lo que parece. Recientemente, la cantante ha dejado ver que no la ha pasado nada bien, pues el Día de las Madres realizó un posteo que causó alarma en todos sus fans. Su última canción, “Te felicito”, tiene el mismo tono y podría estar repleta de indirectas para su pareja, el aclamado futbolista del F.C. Barcelona.

Shakira con Rauw Alejandro en "Te felicito"

El primer indicio de sospecha fue su nuevo sencillo junto a Rauw Alejandro, el cual habla de una mujer despechada que recién sufrió una desilusión amorosa. Muchos lo han considerado como un relato de la situación en la que estaría con el futbolista, ya que hace referencias a que todos esos sentimientos fueron causados por un hombre mentiroso e infiel.

“Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa... su filosofía barata no la compro, en esa moto yo ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto”, son los versos con los que inicia la polémica canción, mientras en el video oficial se observa a Shakira vengándose de su supuesto enemigo.

Al inicio solo se tomó como un éxito más de la colombiana, pues la pareja que conforma con Piqué era una de las más sólidas entre las celebridades. Juntos formaron una familia y además las muestras de amor entre ambos eran recurrentes. Ahora, en medio del furor por los rumores de separación, se le ha encontrado un sentido a la letra, en especial a frases como: “Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, y ahora resulta que lo sientes”.

Shakira y Piqué están juntos desde hace más de una década Archivo

Redes sociales delatan una separación entre Shakira y Piqué

Shakira también habría enviado algunas señales a través de sus redes sociales y la más reciente fue una fotografía junto a sus dos hijos con la leyenda: “solo con un beso, lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos”. Este mensaje fue interpretado por los fans como una señal de que algo no andaba bien con la cantante.

Shakira publica fotografía junto a sus hijos, con un mensaje que generó dudas Instagram @Shakira

Además, el defensa del Barcelona no se ha dejado ver junto a su familia en redes sociales. La última publicación que tienen juntos es de hace algunos meses. Las teorías podrían confirmarse, más aún cuando se informó que Piqué se mudó a su departamento de soltero, porque aseguran que Shakira le habría pedido separarse.

La separación de Shakira y Piqué

Tras muchos años de relación, Shakira y Gerard Piqué atravesarían una fuerte crisis y se habrían separado. Medios españoles apuntan que el futbolista le fue infiel a la intérprete de “Antología”, pero cabe aclarar que hasta ahora todo se trata de rumores porque ninguno de los dos involucrados ha dado su versión.

Al parecer, Gerard ya no vivirìa junto a sus hijos y Shakira, atestigua la prensa española. En medio de una noche de locura, en dos boliches a los que suele acudir con su compañero de equipo, Riqui Puig, habría sido el día que tomó la decisión de traicionar a la mamá de sus hijos con una joven de 20 años, prosiguen. No obstante, antes de seguir con los rumores, habrá que esperar a que uno de los dos famosos dé alguna declaración oficial.