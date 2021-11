Las primeras imágenes de Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson en la piel de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt

Una nueva ficción está a punto de desembarcar en las pantallas. Se trata de First Ladies, serie que contará la vida de tres ex primeras damas de Estados Unidos. En las últimas horas, el sitio Entertainment Weekly publicó en exclusiva las primeras fotos de la ficción, que tendría fecha de estreno en de 2022.

En las imágenes se puede ver por primera vez a Viola Davis interpretando a Michelle Obama, a Michelle Pfeiffer como Betty Ford y a Gillian Anderson en la piel de Eleanor Roosevelt, las mujeres elegidas para protagonizar esta primera temporada, que se enfocará en la vida de las esposas de los presidentes de Estados Unidos durante sus días en la Casa Blanca.

First Ladies JACKSON LEE DAVIS/SHOWTIME - SHOWTIME

Antes de ponerse en la piel de Obama, Davis tuvo la oportunidad de conversar mano a mano con la ex primera dama de Estados Unidos, además de adentrarse más en su vida leyendo su autobiografía, Becoming. “Me siento muy protectora de Michelle”, confeso la actriz, que se encargó de mirar videos de ella para perfeccionar sus gestos. “Es nuestro trabajo como actores no juzgar a quien nos toca interpretar, pero igualmente terminé pensando que ella es genial”, agregó.

First Ladies JACKSON LEE DAVIS/SHOWTIME - SHOWTIME

Para Michelle Pfeiffer, interpretar a Betty Ford fue todo un desafío. “Para ella fue un rol muy abrumador de interpretar, porque hubo muchas veces en las que la vida de Betty se encontraba fuera de control debido a sus adicciones”, explicó la productora de la serie, Cathy Schulman. “Michelle es hermosa y frágil pero vulnerable y fuerte, todo al mismo tiempo”, añadió antes de afirmar que la interpretación de la actriz fue impecable, teniendo en cuenta que la primera dama era conocida por defender abiertamente algunos temas delicados y polémicos. “Necesitábamos algo así, porque Betty también era un poco de esa manera”.

Pfiffer compartió sus días de grabación con Dakota Fanning, quien interpretó a Susan Ford, hija del presidente y la primera dama, y con Aaron Eckhart, quien se puso en la piel del mandatario Gerald Ford.

Dakota Fanning como Susan Ford, Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Aaron Eckhart en la piel del expresidente Jerry Ford MURRAY CLOSE/SHOWTIME - SHOWTIME

Por último, Gillian Anderson fue la elegida para darle vida a Eleanor Roosevelt. Después de haber interpretado a Margaret Thatcher en The Crown, la actriz se volcó de lleno a ver documentales sobre la historia de Estados Unidos para prepararse para este papel. La estrella estará interpretando a esta mujer al lado de Kiefer Sutherland, quien hará de Franklin D. Roosevelt, y de Cailee Spaeny, Anna Roosevelt

“Hay una especie de calidad poética en Gillian”, aseguró Susanne Bier, directora de la serie, quien quedó sorprendida con las tres primeras damas. “¿Querer tener una versión de tu vida sin dejar de ser la esposa de alguien y conseguir tener un gran impacto? Me enamoré de los tres”, afirmó.

Cailee Spaeny como Anna Roosevelt y Gillian Anderson en la piel de la primera dama, Eleanor Roosevelt DANIEL MCFADDEN/SHOWTIME - SHOWTIME

Las historias se centrarán en la vida personal de cada una de estas damas y en cómo se manejaron en el universo político que las rodeaba. El elenco lo completan O-T Fagbenle como Barack Obama; Lexi Underwood en la piel de Malia Obama; Saniyya Sidney como Sasha Obama; Clea DuVall como Malvina Tommy’ Thompson, asistente y secretaria de confianza de Eleanor Roosevelt; Jayme Lawson como la joven Michelle Obama; Kristine Froseth como la joven Betty Ford y Rhys Wakefield como Dick Cheney, subjefe de gabinete del presidente Ford y más tarde vicepresidente de los Estados Unidos.