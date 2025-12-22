Las pruebas de que Lily Allen tiene un nuevo amor, a un año de su escandalosa separación de David Harbour

En medio de su conflictivo divorcio de David Harbour, Lily Allen fue fotografiada besándose apasionadamente con el escritor Jonah Freud. La cantante de “Smile” y el autor se mostraron muy cariñosos mientras asistían a una fiesta navideña de Stringfellows, en Londres, el viernes por la noche.

Lily Allen junto a Jonah Freud, en una fiesta de Navidad que se celebró este viernes en Londres Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Los paparazzi capturaron a la pareja besándose apasionadamente. En otras fotografías también se los veía sonriendo y abrazándose por la cintura. La estrella del pop se vistió con un traje parecido al de Papá Noel y completó el look con anteojos de sol, dejando también su pelo suelto.

El beso que captaron los paparazzi y confirmaría que entre ellos hay algo más que una buena amistad Splash News/The Grosby Group

La salida romántica de Allen y Freud se produce después de que fueran vistos en septiembre en una fiesta de Oasis celebrada en el Chiltern Firehouse de Londres.

¿Quién es Jonah Freud?

Jonah Freud, de 28 años, es un escritor y artista radicado en Londres, con una trayectoria firmemente arraigada en la escena literaria y cultural de la ciudad. Es hijo de Matthew Freud, fundador de Freud Communications, una de las empresas de relaciones públicas más influyentes del Reino Unido, y bisnieto de Sigmund Freud.

La familia Freud en general incluye figuras destacadas del mundo de la radiodifusión, la literatura y las artes, pero Jonah ha mantenido un perfil bajo, labrándose una carrera definida más por las ideas que por la publicidad.

Su trabajo lo sitúa firmemente dentro de las comunidades artísticas y literarias contemporáneas de Londres, más que en la industria del entretenimiento, y es conocido por mantener separadas su vida profesional y su vida personal.

Como hijo de una de las figuras mediáticas más influyentes de Gran Bretaña, Freud creció cerca del foco de atención, pero sin estar dentro de él. Su familia extensa incluye al pintor Lucien Freud, la locutora Emma Freud y a la novelista Esther Freud, lo que lo sitúa dentro de una de las dinastías creativas más prominentes de Europa.

Un divorcio escandaloso

Allen, de 40 años, puso fin oficialmente a su matrimonio con Harbour, de 50 años, en septiembre de 2025, meses después de que surgieran rumores de que se habían separado.

Allen y Harbour con las hijas de la cantante Captura Instagram

Si bien en una aparición en CBS Mornings en noviembre, la cantante insinuó que ella y la estrella de Stranger Things podrían haberse separado antes de la Navidad de 2024, recién en enero de 2025 la cantante confirmó la ruptura, según consignó El País.

Allen relató la crisis en su nuevo álbum West End Girl: allí cuenta cómo fue que descubrió que la estrella de Stranger Things tenía un perfil secreto en Raya, una aplicación de citas para celebridades y millonarios por la cual ellos se habían conocido. En este contexto, le dedicó una canción a la supuesta amante de su ex y la mujer en cuestión salió a responderle: “Me da miedo”, aseguró.

En octubre, la expareja puso a la venta su mansión en Brooklyn. La propiedad se ofrece en casi 8 millones de dólares. La casa que la pareja vende habría tenido un papel central en la infidelidad del actor. En el tema “West End Girl”, la cantante describe cómo la pareja se mudó a Nueva York para vivir en la casa de sus sueños, una propiedad que ella sola no lograría adquirir. A mitad de la canción, el relato cambia cuando Allen es convocada para protagonizar una obra de teatro en Londres, momento en que, según la letra, el comportamiento de su esposo se modifica.

El tema concluye con una conversación telefónica entre ambos, durante los ensayos de la obra, en la que Harbour le propone abrir el matrimonio y abandonar la monogamia. Ella expresa su incomodidad, aunque acepta temporalmente para evitar la separación, según consignó Life & Style.

La intérprete también incluyó temas en su disco en los que aborda cómo fue su relación en la intimidad con su esposo. Narra que en una ocasión llegó a su departamento que encontró lleno de juguetes y cartas de mujeres que lamentaban que él “no hubiera sido mejor persona”, según informó Life & Style.