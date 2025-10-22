Venden en US$15 millones la casa de Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones

La icónica casa de Seymour Stein, uno de los grandes impulsores del punk y la música moderna, salió a la venta por 15 millones de dólares casi dos años después de su fallecimiento a sus 80 años. El famoso empresario que descubrió a Los Ramones había sido diagnosticado con cáncer. La propiedad está ubicada en Los Hamptons, Nueva York.

Venden casa de Seymour Stein en Nueva York por 15 millones de dólares

Ubicada en el número 348 de Wickapogue Road, cerca de Southampton Village, en Los Hamptons, Nueva York, la casa fue construida en 1895 como parte de una antigua granja y sometida a un proceso de renovación completa en 1997, a manos del arquitecto local John David Rose. La propiedad, con un terreno de 1,1 hectáreas, combina elegancia clásica con comodidades modernas y se vende por 15 millones de dólares, de acuerdo con el New York Post.

La casa principal cuenta con 10 recámaras y siete baños (NY Post)

El inmueble cuenta con una casa principal de 10 habitaciones, siete baños y dos toilettes, distribuidos en 820 metros cuadrados. Además, tiene una cocina profesional con comedor, varias chimeneas de leña y amplios espacios con techos abovedados, pisos de madera noble y puertas francesas que dan a jardines con piscina, potreros y servicios ecuestres.

La propiedad también incluye una casa de huéspedes de 137 metros cuadrados con tres dormitorios y dos baños, además de un garaje independiente que alberga un apartamento adicional de 122 metros cuadrados. “Esta casa lleva el pedigrí de Seymour Stein, un visionario cuyo legado dio forma a la música y la cultura modernas”, señaló el agente inmobiliario Michael Schultz, de Bespoke Real Estate.

Un pionero de la industria musical

Nacido en Brooklyn, Seymour Stein fue el cofundador de Sire Records y uno de los ejecutivos más influyentes de la música. A lo largo de su carrera ayudó a lanzar a artistas y bandas que definieron generaciones, como Los Ramones, Talking Heads, The Pretenders, Echo & the Bunnymen y, posteriormente, Madonna, a quien firmó con él mientras se encontraba hospitalizado.

La casa de Stein tiene una extensión de 1,1 hectáreas (NY Post)

Además, fue uno de los fundadores del Salón de la Fama del Rock & Roll en 1983, lo que consolidó su papel como arquitecto del sonido y la cultura pop del siglo XX.

Un legado compartido con Linda Stein, su exesposa

Linda Stein, con quien estuvo casado, también tuvo una destacada carrera en la música y el mundo inmobiliario. Fue representante de Los Ramones antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del sector de bienes raíces en Nueva York, al trabajar con celebridades como Madonna, Sting, Billy Joel, Steven Spielberg, Angelina Jolie, Calvin Klein, Donna Karan y Michael Douglas.

La propiedad se ubica en los Hamptons (NY Post)

El legado de Seymour Stein en la cultura moderna

Más allá de su éxito empresarial, Seymour Stein fue un descubridor de talentos visionario que entendió el potencial de la música alternativa cuando aún era marginal. Su influencia trascendió los géneros, abriendo camino a una nueva era en la industria discográfica y dejando una huella indeleble en la historia del rock y el pop. La venta de su casa no solo marca el fin de una era, sino que también simboliza el legado de un hombre que cambió para siempre la forma en que el mundo escucha y vive la música.