Los dardos de Lily Allen para su ex David Harbour y su amante en su nuevo disco

En diciembre de 2024, el matrimonio de Lily Allen y David Harbour terminó en medio de un escándalo. En ese momento, la cantante británica descubrió que la estrella de Stranger Things tenía un perfil secreto en Raya, una aplicación de citas para celebridades y millonarios por la cual ellos se habían conocido. Hoy, a casi un año del fin, la artista reflotó la polémica a través de su música: le dedicó una canción de su nuevo álbum a la supuesta amante de su ex. De inmediato, la mujer en cuestión salió a responderle: “Me da miedo”, aseguró.

Después de siete años alejada de los estudios, Allen presentó el 24 de octubre West End Girl, un material que grabó en tan solo 16 días y en el que habla del derrumbe de su matrimonio y de cómo transitó la infidelidad de su ex. Incluso hay un tema dedicado a la supuesta amante del actor, a quien bautizó “Madeline”.

En la canción, Allen habla de un acuerdo de pareja sobre estar con terceros que se rompió: ”Sé discreto y no seas descarado. Y tenía que haber pago. Tenía que ser con extraños”, canta. También interpela a la conquista de su ex: “No puedo confiar en nada de lo que sale de tu boca. No estoy convencida de que no hayan tenido sexo en nuestra casa. ¿Alguna vez ustedes dos hablan de mí? ¿Te ha dicho que no me quiere? Apuesto a que te dice que te ama”.

La letra del tema no solo llamó la atención del público y la crítica, también hizo reaccionar a quien fue señalada como la mujer con quien Harbour engañó a Allen: la diseñadora de vestuario Natalie Tippett, quien conoció al actor de Stranger Things mientras filmaba una película en Nueva Orleans, en 2021. En una charla con el diario Daily Mail, la mujer hizo alusión a los rumores, explicó cómo la afectó el escándalo y no dudó en hacerse cargo de la canción.

“Por supuesto que he escuchado la canción”, dijo Tippett. “Pero tengo una familia y cosas que proteger. Tengo una hija de dos años y medio”, se defendió. De inmediato, agregó: “Me da un poco de miedo”. Harbour, por su parte, optó por el silencio. El actor se prepara para retomar su papel como Jim Hopper en el final de la exitosa serie de ciencia ficción, y si bien la canción “West End Girl” parece haber sido compuesta para él, eligió no hacerse cargo. En cambio, según el medio inglés, el intérprete optó por pasar tiempo con Ethel y Marnie, las hijas de Allen, en un parque temático.

Un amor que término mal

Harbour y Allen, caminando por Nueva York poco antes de su casamiento GROSBY GROUP - LA NACION

Allen y Harbour se conocieron en 2019 y el flechazo fue inmediato. Luego de la presentación de Harbour en Saturday Night Live, los flamantes novios decidieron mostrarse ya sin miedo al asedio de la prensa por las calles de Manhattan, y en octubre de ese mismo año blanquearon su vínculo pero sin brindar declaraciones, simplemente disfrutando de salidas: desde galas benéficas a partidos de básquet. Sin embargo, la popularidad de la pareja aumentó el 28 de octubre, cuando Harbour posteó en su cuenta de Instagram una selfie con Allen en Disney World. De allí en adelante, las publicaciones se multiplicaron en ambas redes y en enero de 2020 llegó el inevitable paso por la alfombra roja de los premios SAG del Sindicato de Actores.

Lily Allen volvió a la música con un nuevo disco instagram.com/lilyallen

A pesar de que una selfie de Allen en la que se le veía un anillo había llamado la atención, de todas formas la cantante y Harbour sorprendieron a todos el lunes 7 de septiembre de 2020, cuando se casaron en Las Vegas, en una ceremonia conducida por un imitador de Elvis Presley. ¿Las únicas personas invitadas? Las hijas de la cantante, Ethel Mary de 8 años en ese momento, y Marnie Rose, de 7. Todo parecía ir bien entre ellos desde entonces hasta fines del año pasado, cuando los rumores de crisis comenzaron a circular y, tiempo después, la separación se hizo oficial.

A David Harbour y Lily Allen los casó un imitador de Elvis Captura Instagram

La ruptura no fue fácil para la cantante, quien decidió internarse para recibir tratamiento por la “confusión emocional” que atravesó. “Me siento muy agradecida de haber tenido el tiempo y el espacio que necesitaba. Estuve en una especie de centro de tratamiento durante unas semanas, lo cual fue genial”, aseguró la intérprete de “Smile” en su podcast, Miss Me?.

“Hice mucha terapia grupal y algo de terapia individual, pero necesitaba algo de tiempo y espacio lejos de todo”, agregó. A su vez, la estrella de la música aseguró que tuvo que trabajar mucho con las sombras de su “niña interior” y que, si bien “no fue nada fácil”, ahora sabe que “la curación dura toda la vida”. Hoy, un año después, hizo catarsis con su música.