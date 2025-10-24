Las revelaciones hot de Georgina Barbarossa: del encuentro con su novio buzo en Nueva York a sus amantes del pasado

El viernes arrancó distendido en A la Barbarossa: durante más de media hora, Georgina Barbarossa habló de su joven novio buzo, contó algunos detalles de su última escapada romántica y reveló algunos secretos hot de la pareja en un extenso y divertido ida y vuelta con sus panelistas.

“Me encantaría ver la última foto que tenés en tu carrete. ¿Se puede ver?”, le consultó Analía Franchín a la actriz y conductora, sin saber que su pregunta iba a dar pie a los secretos amorosos de su vida. “Sí. Es una foto mía, de acá”, reaccionó la conductora. “¿No es de anoche? ¿Vos seguís noviando?”, intervino entonces, con picardía, Pia Shaw. “Yo tengo un dato de edad”, sumó Paulo Kablan, y pidió autorización a Georgina para continuar con la noticia. “Es mucho más joven, habla español, pero no es su idioma natal”, confirmó. “Acá lo importante es cómo baldea el patio”, sostuvo Franchín ante la negativa de la actriz a dar más detalles. “Lo baldea hermoso”, reaccionó la enamorada.

Georgina Barbarossa y un viernes repleto de revelaciones Fabian Marelli

Arrinconada, Georgina contó que tiene planeado un viaje a Nueva York con una amiga y que allí se va a cruzar con su novio. También reveló que va a ir a ver La muerte le sienta bien -”Es la comedia musical que quiere hacer Carmen conmigo acá”, acotó-, que se van a hospedar en un departamento, que el hombre en cuestión es un ex y que el encuentro “incluye tuki tuki”. “Sí, tuki tuki es tuki tuki”, reforzó la idea junto a un gesto mundialmente conocido cuando le preguntaron a qué se refería.

“Me gusta este clima de veda”, festejó el ambiente distendido Pablo Ibañez. “No se habla más de política, hablemos de sexo”, decretó la conductora, y Pia Shaw aprovechó para compartir su teoría sobre Analía Franchín: “Si hay alguien que se le nota en la cara que tuvo sexo el día anterior es ella”, compartió. La charla grupal continuó con preguntas sobre la intimidad de la conductora y algunos exabruptos no aptos para el horario del envío.

Analía Franchín arrancó el día con preguntas y varios secretos salieron a la luz 🔥😏



👉 Mirá #ALaBarbarossa en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/ztdMSwIIuy — telefe (@telefe) October 24, 2025

“Yo les voy a decir una cosa”, frenó la conductora a sus panelistas. “Hay muchas cosas que cuando sos joven decís ´ay, no´ y después con los años te das cuenta de lo que te perdés”, explicó, sin especificar mucho más. También aclaró que los días de semana no tiene sexo porque se acuesta temprano por el trabajo.

De regreso al tema de su encuentro romántico en Nueva York, Georgina aseguró que no tiene problemas en caminar por la calle de la mano con el hombre en cuestión. “No me importa nada”, soltó, le restó importancia a la posibilidad de que alguien les saque una foto, aseguró que le gustan “los besos de lengua”, que el tamaño de sus dientes no le impide hacer nada de lo que se proponga y que le gusta hacerlo “en cualquier lado”.

“Así como me ven, una señora grande, las mujeres de 70 tenemos sexo”, sentenció, aunque hizo una salvedad: “Con camisa porque tengo el problema del salero”. También explicó que gracias a su profesión no es nada pudorosa y que la luz no le molesta. “Hasta hoy éramos el canal de la familia”, sostuvo entre risas por el tenor del debate que se armó en su mesa y en referencia a la compra de Telefe por parte de un grupo liderado por el empresario rosarino Gustavo Scaglione.

Quién es el joven novio de Georgina

Georgina Barbarossa contó que su nuevo novio es buzo DIEGO SPIVACOW - AFV

En tren de confesiones, Georgina contó que salió con un chico al que le gustaba andar en patineta. “Fue hasta MasterChef”, recordó. También salió con un escritor, pero hace mucho tiempo. El de ahora, señaló, tiene más de cincuenta años, es buzo, miembro de la Sociedad Cousteau y vive en Miami hace más de 30 años, donde tiene una empresa que brinda servicios relacionados a su pasión. “¿Buceando encontró un tesoro?”, se inspiró Kablan. “Totalmente”, respondió confiada Georgina.

Sobre el final, Georgina contó que en sus tiempos de azafata no aprovechó el avión para tener encuentros íntimos. “En el baño, que todo me da asco, no se puede. Es incómodo”, sostuvo. Sin embargo, confesó un amorío cuando tenía 18 años con un agente de viajes. “Ese era brutal porque me decía ´nos encontramos en París en cuatro días’”, rememoró, y explicó que era muy buen amante porque era de sagitario. Por último recordó que tuvo un affaire con el actor italiano Giuliano Gemma. “No hay como hacer tuki tuki con un italiano”, confió. “Gracias a dios yo empecé muy joven. Yo les dije, confesaba todo menos eso porque para mí no era pecado el tuki tuki”, se defendió luego de explayarse sobre su vida sexual.